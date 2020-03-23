Eba.gov.tr’ye nasıl girilir, MEB’in uzaktan erişim sistemi nasıl çalışıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hizmete soktuğu EBA.gov.tr sistemi üzerinden bugünden itibaren uzaktan eğitime başlandı.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde okul öncesinden 12’nci sınıfa kadar tüm seviyelerdeki öğrenciler için eğitim materyalleri ve içerikler yer alıyor.

İlk dersi TRT EBA TV üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi.

Selçuk, "Lütfen virüs konusunu çocuklarda bir tramvaya dönüşmeyecek şekilde gündeminize alın. Unutmayın sürekli virüsten bahsetmek, televizyon görüntülerini izlemesine olanak sağlamak, bir panik duygusu ile süreci kontrol altında tutmaya çalışmak, çocuklarımızın ileriki yaşantısı için büyük sorunlara sebep verebilir. Sizler anne ve baba olarak sakin olun ve çocuğunuza, sürecin devletimizin kontrolünde olduğunu, bizlerin gerekli hijyeni sağlayıp, virüsten korunma yollarını yerine getirdiğimiz sürece güvende olduğunuzu belirtin" dedi.

Sisteme giriş yapan öğrenciler, okulların kapalı olduğu süre boyunca hem TRT hem de EBA üzerinden eğitimlerine devam edebilecek.

Sabah saatlerinde milyonlarca öğrencinin sisteme girmeye çalışması nedeniyle siteye erişimde sıkıntılar yaşandı.

EBA’ya giriş yapmak için öğrencilerin hesap oluşturması gerekiyor. Sisteme eba.gov.tr adresinin yanı sıra AppStore ve Google Play Store üzerinden indirilecek uygulamalarla da erişilebiliyor.

EBA’nın içeriğinde neler var?

MEB’in açıklamasına göre, EBA’da okul öncesinden 12’nci sınıfa kadar 1600’den fazla ders ve 37 binin üzerinde etkileşimli içerik yer alıyor.

Ayrıca sistemden 5 binden fazla kitaba ve 240 binden fazla soruya ulaşılabiliyor. Öğrenciler arayüzü ve içerikleri kendi tercihlerine göre belirleyebiliyor.

EBA’ya nasıl girilir?

Öğrenciler, EBA sistemi üzerinde iki şekilde hesap açabiliyor.

Bunlardan ilkinde eba.gov.tr’ye girildikten sonra ‘Öğrenci’ bölümüne ve daha sonra ‘EBA Hesabı Oluştur’ kısmına gidilerek hesap oluşturulabiliyor.

Bunun için öğrencilerin ekranda beliren güvenlik kodunu, T.C. kimlik numaralarını, nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı seri numarasını girmeleri gerekiyor.

Daha açılan hesap, veli bilgileri, e-posta veya cep telefonu seçeneklerinden biriyle aktive ediliyor.

Hesabın aktive edilmesinin ardından öğrenci sisteme giriş için kullanacağı şifreyi belirliyor.

Öğretmen/Veli yardımıyla erişim nasıl?

Sisteme giriş için ikinci seçenek de öğrencinin hesabının öğretmen ya da veli yardımıyla açılması.

Öğretmen ya da velinin açacağı hesapla alacağı tek kullanımlık şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giren öğrenci, daha sonra şifresini değiştirerek sistemi kullanmaya başlayabiliyor.

Velilerin erişimi nasıl?

Veliler, e-devlet hesap bilgilerini kullanarak EBA sistemine ulaşabiliyor.

Buradan velisi oldukları öğrenci için geçici şifreyle hesap oluşturabilirler.

Ayrıca veliler, velisi oldukları öğrencilerin gelişimini de bu sistem üzerinden takip edebilecekler.