EBA çöktü; yüz binlerce öğrenci ve öğretmen "Çok kalabalık" uyarısıyla karşılaştı

2020-2021 eğitim öğretim yılı Koronavirüs gölgesinde başladı. Milyonlarca öğrencinin girmek istediği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi açılmadı. Sisteme giriş yapamayan öğretmenler ve öğrenciler 'çok kalabalık' uyarısıyla karşılaştı.

Bakan Selçuk, "Hazırız" demişti

EBA Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni döneme hazırız mesajı vermişti. Selçuk, "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuruyoruz. Çok iddialı olarak söylüyorum. Uzaktan eğitimde dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Bu hizmetin genişleyerek yüz yüze eğitime geçildiğinde de sürekli biçimde devam edeceğinin müjdesini vermek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Kalabalık uyarısı

Sistemdeki uyarı şöyle:

Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA’da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında. Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi’nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere…