-EASYJET'İN İZMİR-LONDRA UÇUŞLARI MAYISTA BAŞLIYOR İZMİR (A.A) - 11.01.2011 - İngiliz havayolu şirketi easyJet, İstanbul, Antalya, Bodrum ve Dalaman'dan sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Londra uçuşlarına mayıs ayında başlıyor. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs 2011 tarihi itibariyle başlayacak uçuşların haftada iki defa olmak üzere salı ve cumartesi günleri gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada, İzmir-Londra seferlerine ait biletlerin 16 Aralık 2010 tarihi itibariyle satışa sunulduğu anımsatıldı. Aynı açıklamada, yolcu sayısı açısından İngiltere'nin en büyük, Avrupa'nın 4. havayolu şirketi olan easyJet ile 2009 yılında 28 milyonu İngiltere'de olmak üzere toplam 46 milyon kişinin seyahat ettiği belirtildi. Ayrıca filosu 3,5 yaşında olan 200 uçaktan oluşan şirketin, 2010 yılında karlılığını yüzde 10 artırarak 29 ülkedeki 119 havaalanı arasında yer alan 500'ü aşkın rotada 50 milyon yolcu taşımayı hedeflediği vurgulandı.