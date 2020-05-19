EasyJet siber saldırıya uğradı; 9 milyon müşterisinin kişisel bilgileri çalındı

T24 Dış haberler

Britanya merkezli hava yolu şirketi EasyJet, "çok sofistike" bir siber saldırıya uğradığını ve 9 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığını duyurdu.

Bugün yapılan açıklamada müşterilerin e-posta adreslerine ve seyahat bilgilerine ulaşıldığını bildirdi. EasyJet, bilgileri çalınan her müşteriye ulaşacağını bildirdi.

Hava yolu şirketi, bilgisayar korsanlarının bilgileri çalınan 9 milyon kişiden 2 bin 208'inin kredi kartı bilgilerine de ulaştığını bildirdi. Şirket, kredi kartı bilgileri çalınan müşterilerle temas kurdu.

EasyJet, çalınan bilgilerin kötüye kullanıldığıyla ilgili bir bilgiye ulaşmadıklarını bildirdi. Şirketin yönetimi, olay nedeniyle müşterilerinden özür diledi.