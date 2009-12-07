Eastwood ırk ayrımcılığına karşı

T24 - Usta yönetmen Clint Eastwood'un son filmi 'Invictus' ile Güney Afrika'nın ilk siyah devlet başkanı Mandela, bir kez daha beyazperdeye geliyor. Mandela'yı canlandıran Morgan Freeman, Oscar'ın en büyük favorilerinden.





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Sinemanın yaşayan en büyük isimlerinden Clint Eastwood, oyunculuğu 'Gran Torino' ile bıraktı ama yönetmenliğe ara vermeden devam ediyor.











Son dönemde yönettiği 'Gizemli Nehir', 'Milyon Dolarlık Bebek', 'Sahtekar' gibi filmleriyle Oscar'ın gediklisi olan ve büyük övgüler alan Eastwood, şimdi de 'Invictus' ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Morgan Freeman'ın Nelson Mandela'yı canlandırdığı film, Mandela'nın ülkede yaşanan ırk ayrımcılığına son vermek amacıyla sporun birleştirici yanını kullanmasını konu alıyor.

1995 Dünya Şampiyonası'nda tamamı beyazlardan oluşan takımın hikayesini Mandela'nın öyküsü üzerinden anlatan Eastwood'un bu son filminde, yeni seçilen Mandela, milletinin ırk ve ekonomik nedenlerden dolayı ayrımcılığa uğradığını bilmektedir ve sporun uluslararası dili sayesinde insanları birleştireceğine inandığı için, Dünya Kupası’nda beyazlardan oluşan ve inanılması güç bir çıkış yapan Güney Afrika futbol takımını destekler.

OSCAR'A DOĞRU



John Carlin'in kitabından Anthony Peckham'ın uyarladığı filmde Morgan Freeman'a Matt Damon eşlik ediyor. Daha önce 4 kez Oscar'a aday olan ve 'Milyon Dolarlık Bebek'le ödüle ulaşan Morgan Freeman, 'Invictus'taki rolüyle de Akademi'nin en büyük favorisi konumunda.

Oyunculuğuyla olduğu kadar yönetmenliğiyle de efsane olan Eastwood, bugüne kadar 'Affedilmeyen', 'Milyon Dolarlık Bebek' gibi filmleriyle Oscar dahil sayısız ödül kazandı.

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI



Güney Afrika Cumhuriyeti'nin seçimle iktidara gelen ilk devlet başkanı olan Mandela, 'Özgürlük Savaşçısı' olarak biliniyor.

27 yıl hapiste yatan Mandela, çıktıktan sonra 1980'li yıllarda, ırkçılığa karşı mücadelenin bütün dünyada yoğunlaşmasıyla adı duyuldu. 1990 yılında Devlet Başkanı De Klerk tarafından şartsız olarak serbest bırakıldı. Serbest bırakıldığı zaman 71 yaşında olan Mandela, "Mücadele benim hayatımdır. Hayatımın sonuna kadar siyahların bağımsızlığı için mücadele edeceğim" diyerek özgürlüğün önemli isimlerinden olduğunu bir kez daha simgeleştirdi.

1962'de Lenin Barış ödülü, 1979'da Nehru Ödülü, 1981'de Bruno Kreisky İnsan Hakları Ödülü, 1983 'te UNESCO'nun Simon Bolivar Ödülü verilen Mandela, 1993'te De Klerk ile birlikte Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

Hayatı daha önce defalarca televizyona ve beyazperdeye konuk olan Mandela'yı sinemada en son Bille August'un yönettiği 'Goodbye Bafana' filminde Denis Haysbert canlandırmıştı.

11 Aralık'ta ABD'de vizyona girecek olan 'Invictus'un Türkiye'de ne zaman gösterime gireceği ise henüz belli değil.



