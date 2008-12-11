E-yüksek lisans geliyor

Gazi Üniversitesi, evden çıkmadan, çalışanların işini aksatmadan, işverenden izin almadan yüksek lisans yapabilmesi için yüksek lisansı eğitimini internet ortamında verme kararı aldı. Gazi Üniversitesi, bu eğitim döneminde Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans diplomasını internet ortamında uzaktan eğitimi ile verecek.



Gazi Üniversitesi 2006’dan bu yana sürdürmekte olduğu iki yıllık uzaktan eğitim ön lisans programlarına yeni açtığı yüksek lisans programlarıyla devam ediyor. Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim Tezsiz yüksek lisans programı 2008-2009 öğretim yılı Bahar döneminde Bilişim Enstitüsü bünyesinde açılıyor. Öğrenciler yer ve zamandan bağımsız yüksek lisans yapabilecekler ve programı başarıyla tamamlayanlar Gazi Üniversitesi Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans diploması alacaklar.



Öğrenciler ders saatlerini kendileri belirlyecek



Bir öğrenim yönetim sistemi üzerinden yürütülecek eğitimlerde öğrenciler ders içeriklerini kendi çalışma takvimlerine göre takip edebilecek ve haftalık sesli ve görüntülü sohbetler ile öğretim elemanları ve sınıf arkadaşları ile sanal ortamda bir araya gelebilecekler.

Uzaktan eğitim yüksek lisans programı özellikle çalışmakta olanlar ve örgün eğitim ile yüksek lisans yapma fırsatını yakalayamamış olanlar ya da buna vakit ayıramayanlar tarafından tercih ediliyor.

Programa kayıt olan öğrenciler, derslerini 7 gün 24 saat açık olan “Öğrenim Yönetim Sistemi” üzerinden takip edebilecekler. Öğrenciler; derslerini metin, grafik, animasyon, video, ses desteği ile alabilecek, öğretim elemanları ve sınıf arkadaşları ile gerek mesaj gerekse forum ve sohbet ortamları sayesinde sürekli iletişim halinde bulunabilecekler.



Uzaktan eğitim Türkiye'de gelişiyor



Gazi Üniversitesi, bünyesinde açtığı uzaktan yüksek lisans programı ile Türkiye’de uzaktan eğitime olan ilginin de anlaşılmasını sağlayacak. YÖK’ün Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi raporuna göre Türkiye’de e-öğrenme uygulamalarını geliştirmek adına yeni adımlar atılırken YÖK’ün onayıyla birçok üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili girişimlerde bulunulmaya başladı. Gazi Üniversitesi, uzaktan eğitim konusunda girişimlerde bulunan ilk 10 üniversiteden birisi konumunda bulunuyor.

