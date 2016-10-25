e-YDS kayıtları başladı

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2016) başvuruları bugün saat 14.00 itibariyle alınmaya başlandı. Sınava başvurular, 25 Ekim-11 Kasım 2016 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden alınacak.

e-YDS 2016/11 İngilizce alanında, 12 Kasım 2016 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacaktır.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre; sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3000, İstanbul’da 431, İzmir’de 72 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile bir deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Sınav ücreti nereye yatırılacak

Sınava katılmak isteyen adaylar sınav ücretini, 25 Ekim-11 Kasım 2016 tarihleri içinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi/banka kartı ile yatıracaklardır. Sınav ücreti ödeme işlemi, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihinin ilk günü saat 14.00’te başlayacak, kontenjan dolduğunda sona erecektir. Kontenjan dolmadığı takdirde sınav ücreti ödeme işlemi, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihinin son günü saat 17.00’de sona erecektir.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar, sınav sonuçlarını, 12 Kasım 2016 tarihinde ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.

e-YDS nedir?

e-YDS ÖSYM tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilen Yabancı Dil sınavıdır. Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test kullanılır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. İngilizce sınavlarında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavlarda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.