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Deutsche Welle

E ve F Grubu'nda düğüm çözülüyor

Brezilya’da düzenlenen FIFA Dünya Futbol Şampiyonası’nda bugün E ve F Grubu’nun son karşılaşmaları oynanacak.

25 Haziran 2014 19:45


TSİ 19:00‘da Rio Porto Alegre kentinde Nijerya ile Arjantin ve yine aynı saatte Salvador’da Bosna-Hersek ile İran karşı karşıya gelecekler. Bu dört takımın yer aldığı F Grubu’nda Arjantin iki maçta elde ettiği iki galibiyetin ardından bir üst tura çıkmayı garantilemiş durumda. Nijerya, Arjantin’e karşı sahadan en az bir puanla ayrılması halinde, gruptan ikinci tura çıkan ikinci takım olacak. Az da olsa bir üst tura çıkma şansı devam eden İran’ın ise Bosna-Hersek’i mağlup etmesi ve aynı zamanda Nijerya’nın yenilmesini beklemesi gerekiyor.

Arjantin – Nijerya müsabakasını İtalyan hakem Nicola Rizzoli, Bosna-Hersek – İran karşılaşmasını ise İspanya Futbol Federasyonu’ndan Carlos Carballo yönetecek.

E Grubu’nda da turnuvaya devam edecek ve elenerek ülkesine dönecek takımlar bugün saat 23:00’te başlayacak maçların ardından belli olacak. Amazon bölgesi kentlerinden Manaus’taki karşılaşmada Honduras ile İsviçre, Rio de Janeiro’daki ünlü Maracana Stadı’nda ise Ekvator ile Fransa kozlarını paylaşacaklar. Bu grupta Fransa ilk iki maçtan çıkardığı 6 puan ve yüksek gol averajı sayesinde ikinci tura yükselmeyi nerede ise garantilemiş durumda. Dünya kupası şansını devam ettirecek diğer takımı ise Arjantinli Nestor Pitana’nın yöneteceği Honduras – İsviçre maçı belirleyecek. Ekvator – Fransa müsabakasının hakemi Fildişi Sahilleri’nden Noumandiez Doue.

Cüneyt Çakır’a yeni görev

Öte yandan hakem Cüneyt Çakır, FIFA tarafından yarın Curitiba kentinde oynanacak olan Cezayir – Rusya karşılaşmasına atandı. Daha önce turnuvanın zorlu müsabakalarından Brezilya – Meksika maçını yöneten ve olumlu eleştiriler alan Çakır, böylece turnuvadaki ikinci karşılaşmasına çıkacak.

Suarez’in ısırığı

Uruguaylı futbolcu Luis Suarez’in İtalyan defans oyuncusu Girgio Chiellini’yi ısırması tüm dünyada futbolseverlerin tartıştığı konuların başında geliyor. Karşılaşma sırasında hakemlerin gözünden kaçtığı için ceza almayan golcü futbolcuya FIFA tarafından ağır bir ceza verilebileceği belirtiliyor. FIFA tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, maç raporlarının değerlendirilmesinin ardından gerekli işlemlerin yürürlüğe konulacağı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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