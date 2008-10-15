E-ticaretten korkmayın!

E-ticarete ilgi artıyor

E-ticaret firmalarının bir araya gelerek kurduğu Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Kaan Dönmez, e-ticarette güvenlik sorunu olmadığını kaydetti.Dönmez, Tüketiciler Birliği Başvuru Merkezinin internetten alışverişle ilgili basına yansıyan açıklamasının kendilerinde üzüntü yarattığını belirterek, "İnternetten alışveriş yapmayın" demenin tüketicilerin lehine bir yaklaşım olmadığını ve bunun tüketicileri koruma anlamına gelmediğini kaydetti.Türkiye'de her geçen gün daha da kurumsallaşan bir sektör olan e-ticarete karşı önyargı oluşmaması adına bu açıklamayı yapma kararı aldıklarını vurgulayan Dönmez, bugüne kadar online alışveriş yapmamış vatandaşların internetten alışveriş yapmanın sakıncalı durumlar doğurabileceği algısına kapılabileceklerini, oysa internetten alışverişin tüketiciye zaman kazandırırken, mal ve hizmetlerin fiyat kontrolünü ve istikrarını sağladığını dile getirdi.İnternet alışverişinin günümüzde artık bir tercih değil ihtiyaç olduğunu kaydeden Dönmez, açıklamasında şöyle devam etti:"Çok açık bir şekilde söyleyebilirim; e-ticarette güvenlik sorunu yok, aksi durumda milyar dolar ciro yapılması zaten mümkün olamazdı. E-ticarete perakendenin dışında online bankacılık, e-devlet gibi hizmetler de girer. Bu tip hizmetleri dünya genelinde milyonlarca insan sorunsuz kullanıyor. Tam bir güvenlik sağlayacak yazılım, donanım ve danışmanlık hizmetleri herkesin erişebileceği fiyatlar seviyesine geldi.Diğer taraftan, elbette bir ödeme ekranı olan her siteden alışveriş yapmak doğru bir yaklaşım değil. Alışveriş yapmadan önce mutlaka ilgili bankanın internet sitesinde bu şirketin işlem yapmaya yetkili olduğundan emin olunmalıdır. Alışveriş yaparken ve önemli bilgileri girerken sayfanın bir sertifika ile korunduğundan emin olunmalı ve sertifika üzerine tıklayarak firma ile ilgili bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sektör üzerinde yürüttüğü bir denetim mekanizması da mevcut."Dönmez, ETİD'in, binlerce insana iş imkanının sağlandığı e-ticaret sektörünü büyütmek, standartları oturtmak ve halkı bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.