E-ticaretteki patlama istihdama yaradı: Hepsiburada 5 bin kişiyi işe alacak

E-ticaret şirketi Hepsiburada, Gebze Akıllı Operasyon Merkezi, Hepsijet Lojistik ve Hepsiexpress Cebindeki Market birimlerindeki operasyon ve dağıtım ağında görevlendirmek üzere 2020 sonuna kadar 5.000 kişiyi işe alacağını duyurdu.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Türkiye’nin dört bir yanına kesintisiz teslimat yapmaya devam ettiklerini belirterek “Hepsiexpress ile hizmet ağımızı genişleterek taze gıda, sebze, meyve, süt, et, balık gibi tüm günlük süpermarket ihtiyaçlarını müşterilerimizin kapılarına tercih ettikleri saat aralıklarında teslim etmeye başladık. Tüm Türkiye’ye hizmet veriyor, halkımızın ihtiyaçlarına evde ulaşabilmesi amacıyla hizmetimizi kesintiye uğratmadan sürdürebilmek için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz" dedi.

Migros'dan da 3.200 istihdam

Migros da büyük çoğunluğu Sanal Market'te görev yapmak üzere geçtiğimiz günlerde 2.200 kişiyi iş aldığını, bin kişiyi daha işe alacağını duyurmuştu.