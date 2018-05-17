E-ticarette randevuyla iade sistemi geliyor

Merve DUNDAR, Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- HEPSİBURADA müşterilerinin ürün teslimat deneyimlerini üst seviyeye çıkarmak amacıyla kurulan ve geçtiğimiz yıldan bu yana hizmet veren Hepsiexpress, e-ticaret dünyasına yeni teslimat modelleri kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Randevulu teslimat uygulamasıyla sipariş edilen ürünü aynı gün içinde müşterilerine ulaştıran firma şimdi de randevulu iade sistemi getirmeye hazırlanıyor.

SIRADA BURSA VE İZMİR VAR

E-ticaret müşterilerini operasyonlarının merkezine koyan Hepsiexpress, sunduğu aynı gün, ertesi gün randevulu ve hafta sonu teslimat seçenekleri ile birlikte randevulu iade hizmetlerini e-ticaret kullanıcılarına sunuyor. Şu anda İstanbul, Kocaeli ve Ankara\'da hizmet veren firma, Hepsiburada\'nın İstanbul ve Kocaeli\'deki perakende satışlarının yüzde 95\'ini gerçekleştiriyor. Türkiye’nin çeşitli illerine hizmetlerini götürmeye devam edecek olan firmanın sonraki durakları ise Bursa ve İzmir olacak.

\"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİMİZ YÜZDE 99\"

İnsanlar için önemli olanın kargolarının istediği yere, istediği hızda gitmesi olduğunu belirten Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, \"Bizim günü üçe bölen ve aynı gün teslimat sağlayan bir randevu sistemimiz var. Bu aynı zamanda işi mekanda da bağımsız hale getiriyor. İster gündüz işyerinize ister akşam evinize kargonuzu isteyebilirsiniz. Bir gün sonrası için de istendiği takdirde randevu aralığı seçme şansı oluyor. Bunu haftanın yedi günü yapıyoruz. Diğer taraftan kalite ve verilen sözün tutulması var. Bu kargoda çok önemli. Çünkü insanlar internetten bir şey satın aldıklarında hem bir ürün hem de servis sözü alıyorlar. Bizim hedefimiz bu servis sözünü yüzde yüz yerine getirmek. Şu anda müşteri memnuniyeti noktasında yüzde 99.8\'lik bir oran yakaladık\" diye konuştu.

\"RANDEVULU İADE VE ANINDA İADE UYGULAMALARI İLE BU KONUDAKİ SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ\"

Yapacakları yeniliklerden söz eden Aytekin, \"Yakın zamanda hayata geçireceğimiz randevulu iade sistemi var. Müşterilere seçim şansı vereceğiz. Müşteri iadesini isterse kargo şubesine bırakabilecek ama isterse görevli arkadaşlarımız istedikleri zaman aralığında istedikleri yerden iadelerini teslim alacak. Şu anda yaptığımız bir başka hizmet ise anında iade. Diyelim ki bir ürün aldınız. Paketi açıp bakmak istediniz. Bu esnada isterseniz kurye bekler ve ürünü beğenmezseniz ürünü alıp geri getirir. Bu iki uygulama ile iadede yaşanan sorunları çözeceğimizi düşünüyorum\" dedi.

MÜŞTERİLERİN YÜZDE 97\'Sİ TESLİMAT ZAMANI ÖNEMLİ DİYOR

Yenilikçi hizmet modelini oluştururken e-ticaret müşterilerinin beklentilerinden yola çıkan Hepsiexpress’in yaptırdığı “e-ticaret müşteri içgörüsü\" anket sonuçlarını da paylaşan Aytekin, \"Buna göre teslimat zamanı benim için önemlidir diyenlerin oranı yüzde 97, ertesi gün randevulu hizmeti tercih edenlerin oranı yüzde 65, özel tercih randevulu hizmeti (hafta sonu, akşam, aynı gün) tercih edenlerin oranı yüzde 35, teslimat bilgisine önem verenlerin oranı yüzde 99, teslimat memnuniyetinin tekrar alışveriş yapmayı tetikleme oranı yüzde 98, randevulu teslimat ödeme yapma oranı ise her iki kişiden biri olarak belirlendi\" dedi.

SEKTÖRDEKİ FARKLI MARKALAR DA BU HİZMETTEN YARARLANABİLİYOR

Türkiye’deki yaklaşık 30 milyar liralık çok kanallı ve online perakende pazarının yüzde 65’ine erişen ve operasyonlarını yaygınlaştıran firma, sektördeki diğer markalara da bu yenilikçi teslimat modelini sunmaya başladı. 10\'dan fazla şirket ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Aytekin, \"Şu anda Doğan Online bünyesindeki Altıncı Cadde ve Evmanya ile bunun yanı sıra Kahve Dünyası ile de çalışıyoruz. Yakın zamanda D&R ile de çalışmaya başalayacağız\" diyerek sözlerini noktaladı.

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