E-ticarete ilgi artıyor

Türkiye'de geçen yıl 3,2 milyar dolar civarında olan online ticaret hacminin 2010 yılında 10 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketi eBay'ın Türkiye iştiraki GittiGidiyor.com'un Genel Müdürü Cenk Angın, Türkiye'de e-ticaretin giderek yaygınlaştığını, mevcut durumun gelişmiş ülkeler seviyesine henüz gelmemesine karşın Türkiye'nin e-ticarette umut veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.,



E-ticaretin cazibesinin tüketici ve sanal mağazalar açısından giderek arttığını ifade eden Angın, tüketicinin aradığı ürünü hem de gerçek hayattan daha ucuza sanal dünyada bulabildiğini vurguladı.



Kredi kartları tüketiciyi e-ticarete yaklaştırdı



Angın, eBay'ın Türkiye için hazırladığı rapora göre 2007 yılında 3.2 milyar dolarlık e-ticaret gerçekleştiğini, bu rakamın 2010 yılında 10 milyar dolara çıkmasının beklendiğini söyledi.Hizmet alışverişlerinin yanı sıra sanal mağazalarda tüketim mallarına yönelik e-ticaret oranının ise 500 milyon dolar seviyelerinde olduğunu anlatan Angın, şunları kaydetti:



"E-ticarette gelişmiş ülkelere göre daha gerideyiz, yolun başındayız. Ancak, yolun başında olmamız her açıdan avantaj sağlar. E-ticaretin Türkiye'deki cazibesi giderek artıyor. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 25 milyon internet kullanıcısından 2,5 milyonu e-ticaret yapıyor. Bu sayı sanal ortama güvenin artması, kredi kartı güvenliğinin sağlanmasıyla daha da artacak. İnternet kullanımının daha da yaygın hale gelmesiyle e-ticaretin büyük rakamlara ulaşacağına inanıyoruz. Offline yani gerçek hayatta alışveriş merkezlerinin çoğalması ve kredi kartıyla pazarlık yapmadan alışveriş yapılması tüketiciyi e-ticarete alıştırdı. Türkiye'deki tüketimin sanal ortama kayması elbette yurt dışındaki e-ticaret platformlarının da ilgisini çekiyor. eBay'in gittigidiyor.com ile iştiraki bunun en büyük örneğidir. Ancak, halan herhangi bir güven sorunu ve tedirginlik yaratmayan e-ticaret platformlarının sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. "



Offline dolandırıcılığa dikkat



Angın, tüketicinin online hayattaki sahtekarlıklardan çok gerçek hayattaki dolandırıcılıklara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların elbette e-ticarete başlamadan önce mağduriyet riski olmayan alışveriş sitelerini tercih etmesi gerektiğini dile getiren Angın, şunları söyledi:

"Daha sonra da bankaların sanal kartlarıyla rahat bir alışveriş yapabilirler. Asıl dikkat edilmesi gereken offline yaşam. Bir garsona verdiğiniz kredi kartınızdan bilgileriniz kolayca çalınabilir. Kartın üzerindeki ve arkasındaki numara kaydedildikten sonra rahatlıkla e-ticaret yapılabilir. Bu nedenle offline hayatta kredi kartları ve kişisel bilgilere daha dikkat edilmeli. Ayrıca, bilgisayarlardaki virüs ve benzeri tehditler karşısında da hazırlıklıklı olunmalı."

