E-Ticaret Zirvesi'nin 6'ncısı Gaziantep'te düzenlendi

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA) - ONLINE alışveriş sitesi \'Hepsiburada\' daha önce Adana, Bursa, Antalya, İzmir ve Kayseri\'de gerçekleştirdiği \'E-Ticaret Zirvesi\'ne Gaziantep\'te devam etti. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Türkiye\'de e-ticaretin yüzde 30 oranında büyüdüğünü söyledi.

Hayata geçirdiği projeler, ürettiği teknoloji ve çözümlerle Türkiye\'de e-ticaretin ve dijital dönüşümün öncüsü olan Hepsiburada, \'E-Ticaret Zirvesi\'nin 6\'ncısını Gaziantep\'te düzenledi. Zirveye Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, İdeaSoft CEO\'su Seyhun Özkara, Foriba CEO\'su Koray Gültekin Bahar ve Entegra Genel Müdürü Murat Dişkıran katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar zirvede, \'e-ticarete nasıl başlayabilecekleri, nasıl daha fazla müşteriye ulaşabilecekleri, sosyal medyayı nasıl kullanabilecekleri ve nasıl etkili reklam verebilecekleri\' gibi sorulara yanıt buldu. Zirveye katılan davetliler ayrıca kârlılığı artırma, maliyeti düşürme ve toplu satış gibi konularda da sektörün liderlerinden önemli bilgiler aldı.

\"E- TİCARET BÜYÜME HIZI TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME HIZINDAN BÜYÜK\"

E-Ticaret Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, \"Öncelikle Gaziantep\'te olmaktan çok mutluyuz. Hepsiburada olarak biliyorsunuz biz dijitalleşmenin ve e-ticaretin öncüsü olmuş bir şirketiz. Bunun böyle olması için de e-ticaretin büyümesi için, yaygınlaşması için de 6\'ncısını düzenlediğimiz bu dijitalleşme seferberliğinde Gaziantep\'te güzel bir grupla beraberiz. E- ticaret Türkiye\'de, diğer ülkelere baktığımızda halen beklediğimizden daha geride. Yaklaşık yüzde 3,5 civarında toplam perakende alışverişte. Ama gelişmiş ülkelerde bu yüzde 8\'lerden 15\'lere kadar çıkıyor. Şöyle bir güzelliği var yüzde 3-3,5\'lardan sonra, dünyada da baktığınızda bu bir kırılma noktası\" dedi.

\"HER SENE YÜZDE 30 BÜYÜYEN BİR PAZAR VAR\"

\"Bundan sonra çok çok hızlı büyümeler görüyoruz\" diyen Erturan, \"Şu anda da Türkiye ekonomisinin büyüme hızından çok daha iyi yüzde 30\'larda büyüyen bir pazar görüyoruz. Bizde Türkiye\'de lider oyuncu olarak pazarın büyümesi için her türlü destek olmaya hazırız ve bu şekilde de planlarımızı yapıyoruz. Her sene yüzde 30 büyüyen bir pazar var. Beklenti bu yönde. Fakat pazarın büyümesinin önündeki engelleri çözmek için, pazarı çok daha fazla büyütmek için biz Hepsiburada olarak, tüm ekip olarak çalışıyoruz. Bu yüzden mesela farklı alanlarda kendimizi geliştirmek, müşterilere daha iyi ulaşabilmek için farklı alanlarda hem teknoloji anlamında hem yapay zeka anlamında bir çok yatırımımız var. Biliyorsunuz kendi lojistik şirketimizi kurduk, dağıtım ağını kurduk. Müşterilerimize randevulu teslimat yapabiliyoruz. Bunu ülke çapında yaygınlaştırma planlarımız var. O yüzden yüzde 30 büyüyen bir pazar ve biz bunun daha da büyümesi için elimizden geleni yapıyor olacağız. Tabi ki küçük ve orta ölçekli firmaların e-ticarete kazandırılması ile çok daha hızlı büyüyebileceğimizi de biliyoruz. O yüzden bizim için çok çok önemli bu e-ticaret zirveleri. E-ticarete katılımcı arattıkça daha fazla oyuncu oldukça, yerel markalar dahil oldukça, müşteriler de çok daha fazla ürüne ve farklı mal grubuna ulaşabiliyor olacak o yüzden hızlanmasını da istiyoruz\" diye konuştu.

\"2023 PLANIMIZ HAZIR\"

Hepsiburada\'nın 5 yıllık gelecek planının hazır olduğunu ve 2023 hedeflerine ulaşmak için teknolojik yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Mutlu Erturan, \"Bizde tabi ki 2023 hedeflerini tüm ekip olarak destekliyoruz. Bizim de 2023 hedefleri için 5 yıllık bir planımız var. Bu plan içerisinde hem e-ticareti büyütecek hem de e-ticaret ile beraber sektörde büyüyebilecek diğer küçük ve orta ölçekli oyuncuları da bunun içerisine katıp teknoloji ile destekleyip daha fazla büyümelerini sağlayıp, daha fazla satış yapabilecekleri bir potansiyele sahip olmalarını istiyoruz. O yüzden bizim önümüzdeki dönemlerde yatırımlarımız 2023 hedeflerine ulaşabilmek için teknoloji anlamında ve platformu geliştirmek anlamında ve aynı zamanda bizimle beraber büyüyecek KOBİ\'leri destekleyecek anlamda her türlü planı içeriyor\" şeklinde konuştu.

