E-ticaret hacmi 91.7 milyar TL'ye yükseldi: Gıda ve beyaz eşyada rekor satış, havacılıkta yarı yarıya azalma var

Koronavirüs salgınının etkisi e-ticarete yansıdı, 2020'nin ilk altı ayında e-ticaret hacmi 91.7 milyar TL'ye ulaştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye’nin bu yılın ilk altı aylık elektronik ticaret (e-ticaret) verilerini açıkladı. Türkiye’nin 2019 yılı toplam e-ticaret hacminin 136 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirten Pekcan, “E-ticaretin genel ticarete oranı 2019 yılının ilk altı ayında yüzde 8,4 iken, bu oran 2020'nin ilk altı ayında yüzde 14,2'ye yükseldi. Bundan böyle bu verileri düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

E-ticaret hacminin yüzde 91 yurt içi harcamalardan, yüzde 5’i diğer ülkelerden Türkiye’nin alımları ve yüzde 4’ü de diğer ülkelerin Türkiye’den alımları olarak gerçekleşti.

Ödeme yöntemleri itibarıyla işlemlerin yüzde 63,3’ü kredi kartıyla, yüzde 32,7’si havale/EFT yoluyla, yüzde 4’ü de kapıda ödeme yöntemiyle yapıldı. İl bazında e-ticaret en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirildi. Toplam e-ticaretin yüzde 47'si İstanbul'dan yapıldı.

En çok artış gösteren sektör karşılaştırmasını da açıklayan Pekcan, “İlk altı ayda geçen seneye göre yüzde 90 artışla beyaz eşya sektörünü görüyoruz. Beyaz eşyayı yüzde 45 artışla giyim, yüzde 58 artışla elektronik, yüzde 95 artışla ev bahçe sektörünü görüyoruz” dedi.

Havacılık sektöründe işlemler neredeyse yarı yarıya azaldı



Pekcan, en çok azalışın yüzde 42 ile havacılık sektöründe yaşandığını açıkladı. Bakan Pekcan, havayolu sektörünü yüzde 51’lik oranla seyahat sektörü, yüzde 42’lik oranla konaklama sektörü, yüzde 24 oranla eğlence ve sanat sektörü, yüzde 10’luk oranla araç kiralama sektörünün takip ettiğini belirtti.



Covid-19 sürecinin de mukayesesini yapan Pekcan, 2019-2020 yıllarının Mart, Nisan ve Mayıs aylarının karşılaştırmasını aktardı. Pekcan, “Gıda, süpermarkette yüzde 420, kimyasallarda yüzde 169, beyaz eşyada yüzde 102, anne ve bebek ürünlerinde yüzde 86’lık oranda artış olduğunu görüyoruz. Konaklamada yüzde 80, seyahat-taşımacılıkta yüzde 76, havayollarında da yüzde 75’lik azalma görüyoruz. E-ticaret sitemizden bu bilgileri sağlıklı şekilde yayınlamaya devam edeceğiz” dedi.