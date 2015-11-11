E-ticaret devi Alibaba'dan 1 saatte 3,9 milyar dolarlık rekor satış

Dünya e-ticaret devi Alibaba saatte 3,9 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek Çin'de Bekarlar Günü satış rekorunu kırdı.

Dünya gazetesinin BBC’den derlediği habere göre Alibaba, Çin'de Bekarlar Günü ya da Kasım ayının 11'ine denk gelmesi nedeniyle 'Çift 11' olarak bilinen günün ilk bir saatinde 3,9 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Alibaba geçen yılın aynı gününe göre toplamda 9,3 milyar dolarlık satışı yarı zamanda gerçekleştirerek kendi rekorunu da kırdı.

Alibaba bu yıl etkinlik kapsamında 25 farklı ülkeden 40 bin firma, 30 bin değişik markanın ürünlerini satmak için platformunda buluştuğunu bildirdi. Dünya genelinde 130 milyondan fazla kişi platformun sayfasını ziyaret etti.

ABD'li ünlü aktör Kevin Spacey, Netflix serisindeki Başkan Frank Underwood karakteriyle 'Mutlu Bekarlar günü' başlıklı iki dakikalık video paylaştı.

"Dünya Çin'in tüketim gücüne şahit olacak"

Satışlardan son derece memnun olan Alibaba Genel Müdürü Daniel Zhang yaptığı açıklamada, "Tüm dünya Çin'in tüketim gücüne şahit olacak" dedi. İlk bir saatteki satışların 27 milyonundan fazlasının akıllı telefon kullanıcılarından gerçekleşmesi dikkat çekti.