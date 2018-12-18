E-spora yeni standartlar geliyor

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - TESFED ve InGameGroup Türkiye\'de e-sporun gelişmesi amacıyla dev bir işbirliğine imza attı. 2019 yılında iş birliklerinin sayısının artacağının sinyalleri de verilirken imza töreninde e-spora yatırım yapan şirketlere çağrıda bulunuldu.

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) ve Türk yapımı Zula oyununun sahibi InGameGroup e-sporda güçlerini birleştirdi. Sektöre yeni standartlar getirmesi planlanan anlaşmada imzalar bugün gerçekleştirilen imza töreni ile atıldı.

Feriye Palas\'ta gerçekleştirilen imza törenine Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, InGameGroup Kurucu Ortağı Genco Alp katılım gösterdi.Dört ana kapsamdan oluşan protokol, e-sporcu lisansından eğitime, e-spor turnuvalarından okullarda kodlama atölyelerine, dair pek çok yeniliği barındırıyor.

İLK ADIM INGAMEGROUP İLE ATILDI

Türkiye\'de e-sporu daha etkin bir noktaya getirmek için yapımcı oyuncu firmaları bir araya getirmek gerektiğini, bunun ilk adımının da InGameGroup ile yapılan anlaşmayla atıldığını söyleyen TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, \"Türkiye\'de ciddi bir e-spor farkındalığı var. Yaklaşık 32 milyon e-spor oyuncusundan bahsediyoruz. Yaklaşık 4 milyon civarında da e-spor takipçisi var. Dünyada e-spor Türkiye ile eş zamanlı çok hızlı büyüyor. Federasyon olarak bütün gayemiz, Türkiye\'de e-sporun gelişimini sağlamak, bu sporu öncü sporlardan biri haline dönüştürmek ve gelecekte de dünya çapında Türk e-spor ekolünü oluşturmak. Bu anlamda da kalıcı olabilmek\" dedi.

E-SPORA YATIRIM YAPMAK İSTEYEN ŞİRKETLERE ÇAĞRI

2019 yılında iş birliklerinin sayısının artacağı sinyallerini de veren TESFED Başkanı, \"Özellikle ülkemizde e-spora yatırım yapan firmalara her zaman kapımız açık. Tesisleşme konusu çok önemli. Yakın zamanda ülkemizde e-spor stadyumları oluşmaya başlayacak. Bu konularda bütün desteğimizi veriyoruz. Bunları 2019 içerisinde faaliyet takvimimiz doğrultusunda hayata geçiriyor olacağız\" diye açıklamada bulundu.

OKULLARA KODLAMA İÇERİKLİ LABORATUARLAR KURULACAK

Yapılan iş birliği hakkında bilgilendirmede bulunan InGameGroup Kurucu Ortağı Genco Alp ise, Zula Türkiye Kupası\'nın bundan sonra \"TESFED Zula Türkiye Kupası\" adıyla oynanacağını bildirdi. Ayrıca kupada yarışacak tüm oyuncuların TESFED e-spor lisansı alacağını da açıkladı.

2019 Mart ayında TESFED ile birlikte Liseler Arası Zula Turnuvası düzenleneceğini söyleyen Alp, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı süreçlerden oluşacak bu kupanın offline süreçlerinin Türkiye’nin ilk ve tek e-spor merkezi olan Nonstop Zula E-spor Merkezi’nde gerçekleşeceğini kaydetti. Öte yandan Alp, kazanan lise takımının eğitim gördüğü okulda kodlama içerikli laboratuarın kurulacağının da müjdesini verdi.

2019\'DA 50 BİN E-SPORCU HEDEFİ

\"Gerek turnuva sayısını, gerek eğitim olanaklarını, gerekse büyük iller dışındaki organizasyonları arttırarak havuzu genişletmeye çalışıyoruz\" diyerek sözlerini sürdüren Alp, \"Şu anda Zula liglerinde yaklaşık 20 bin kayıtlı e-sporcu var. Bunu 2019 yılında 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"AİLELER ÖN YARGILI AMA DOĞRU BİLGİLENDİRMEYLE BUNU AŞACAĞIZ\"

Ailelerin e-spora önyargılı yaklaştığını belirten Alp, \"Bundan 10-15 yıl önce aileler \'çocuğum futbol oynuyor, dersine çalışmıyor\' diyorlardı. Şimdi aileler çocuklarını kendileri futbol altyapılarına yazdırdıkları gibi, herhalde beş sene sonra kendileri e-spor altyapılarına yazdıracaklar. Bunu doğal karşılıyoruz ama doğru şekilde yapılan bilgilendirme ile aşacağımızı düşünüyoruz. Çünkü e-sporun gençlere verdiği çok büyük katkılar var.Gerek takımdaşlık, gerek koordinasyon, gerekse strateji geliştirme gibi çok farklı dallarda kendilerini geliştirebiliyorlar. Dolayısıyla iletişimi arttırarak, onlara doğru bilgileri vererek bu önyargıları hep beraber yıkmamız lazım\" şeklinde konuştu.