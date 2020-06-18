E-Spor Federasyonu: Japon oyunu HADO artık branş sporu oldu

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) ve Türkiye pazarına giren Japon artırılmış gerçeklik oyunu HADO Türkiye, işbirliği protokolü imzaladı.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı kontrolünde yapılan protokol ile geleneksel yakar top oyununun hızlandırılmış ve dijitalleştirilmiş bir versiyonu olan HADO artık branş sporu oldu. Yapılan işbirliği protokolü, Türkiye çapında turnuvalar ve organizasyonlar düzenlenmesini kapsıyor.

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, federasyon olarak e-sporun Türkiye'deki gelişiminin hız kazanmasına, bilinirliğinin artarak toplumda yaygın bir spor haline gelmesine yol açacak her türlü çalışmaya destek vermeyi prensip edindiklerini belirtti.

Alper Afşin Özdemir, açıklamasında şunları söyledi:

“Sporun sağlıklı nesiller yetiştirmekteki rolünü, günümüzde dönüşen spor anlayışına uygun olarak yeni bir vizyonla çağa uydurmanın yeni yollarını oluşturuyoruz. Bu alanda atılan adımları da federasyon olarak destekliyoruz. E-spor, dünyanın birçok ülkesinde çocukları, gençleri ve aileleri; dijital konularla ilgili her alanı sportif kültürle bağdaştırarak bilinçlendirmek, çocukların dijital becerilerini de geliştirmek amacıyla yaygın şekilde kullanılıyor.”

HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir ise TESFED ile gerçekleştirdikleri protokolün, e-spor ekosistemi açısından önemli olduğunun altını çizdi. Diğer e-spor branşlarından farklı olarak hareket imkanı sağladıklarını söyleyen Erdemir, “Uzak Doğu'da şampiyonaları düzenlenen ve ileriki yıllarda Olimpiyat Oyunları’nda yer almasına artık kesin gözle bakılan HADO'yu Türkiye'deki oyun severlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.