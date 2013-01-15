e-reçete uygulaması bugün başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Temmuz'da uygulamaya konulan e-reçete sistemiyle reçete sahteciliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Türkiye'de aktif olarak çalışan yaklaşık 110 bin doktorun 107 bin 300'ü e-reçete şifresi aldı. Sisteminin başlandığı 1 Temmuz tarihinden 2012 sonuna kadar yazılan reçetelerin yüzde 65'ü elektronik ortamda oluşturuldu.

SGK, hastanelere ve doktorlara e-reçete uygulamasıyla ilgili olarak yaptığı son duyuruda, 15 Ocak 2013 tarihi itibarıyla e-reçete uygulamasının zorunlu olacağına dikkati çekti.