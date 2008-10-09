E-postanıza 'öfke kontrolü'

Google’ın Posta Gözcüsü adlı yeni hizmeti kullanıcıyı sonradan pişman olacağı bir maili göndermekten alıkoymayı hedefliyor.



Google, geliştirdiği bir programla sonradan pişman olacağınız mailleri göndermenizi engelleyecek CHIP'in haberine göre Google, Mail Googles ya da Türkçe karşılığıyla Posta Gözcüsü isimli yeni bir Gmail hizmetini, Google Labs altında kullanıma sundu. Hizmetin görevi, daha sonra pişman olacağınız e-postalar göndermenizi engellemek. Yani Google'ın e-mail servisini kullananlar, 'Mail Goggles' adlı yeni özellik sayesinde gece vakti, kızgın ya da duygusal baskı altındayken mail gönderme riskinden kurtulacak.



Mail Googles kontrolü nasıl yapılır?



Belirlediğiniz zamanda bir e-posta göndermek isterseniz, Gmail sizi bazı matematik soruları ile test etmeye başlıyor. Soruların zorluk seviyesi ise, yine ayarlar yardımıyla belirlenebiliyor. Eğer sorulara gereken sürede cevap veremezseniz, Gmail de e-posta göndermenize izin vermiyor.



Sorulara ne kadar süre içinde cevap verileceğini seçmek de kullanıcının tercihinde. Belirlenen sürede sorulara doğru yanıt vermeniz, yeterince sağlam bir kafaya sahip olduğunuz ve sonuçlarıyla başedebileceğiniz şeklinde yorumlanıyor.



Nasıl çalışıyor?



Öncelikle Settings altından Labs kısmına girmeli ve hizmeti aktif hale getirmelisiniz. Daha sonra General kısmına geçtiğinizde, seçenekler arasında Mail Googles'ın da bulunduğunu göreceksiniz. Burada hangi günlerde ve hangi saat aralığında hizmetin çalışmasını istediğiniz belirleyebilirsiniz.



Mail Googles'ı aktif hale getirmek, daha doğrusu Labs seçeneğine ulaşmak için Gmail'i İngilizce'ye çevirmeniz gerekecek.



Goggles'ı geliştiren yazılım mühendisi Jon Perlow, kendi deneyimlerinden hareketle bu programı geliştirdiğini belirtti.

