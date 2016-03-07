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Yaşam
Deutsche Welle

E-postanın mucidi Ray Tomlinson öldü

Elektronik postanın mucidi Ray Tomlinson, 74 yaşında hayatını kaybetti.

07 Mart 2016 18:58


Elektronik postayı icat eden ve elektronik posta adreslerinde @ sembolünün kullanılmasına öncü olan Ray Tomlinson'ın cumartesi günü hayatını kaybettiği bildirildi.

Ünlü mucit 1971 yılında var olan bir protokolü değiştirerek iki bilgisayarın birbirine veri iletmesini sağlamıştı. Bundan önce sadece tek bilgisayar kullanıcısı veri iletebiliyordu.

Bu amaçla ilk programı Tom Van Vleck 1961 yılında geliştirmişti. O dönemde bilgisayarlar bugünkü kişisel bilgisayarların aksine birçok kişinin ortak kullanımındaki çok büyük makinelerdi.

Ray Tomlinson blogunda, ilk e-postanın ilginç bir mesaj içermediğini ve yan yana duran bir bilgisayardan diğerine gönderildiğini yazmıştı. İlk elektronik postayı deneme amaçlı kendisine gönderdiğini belirten Tomlinson, mesajın içeriğini hatırlamadığını kaydetmiş "Büyük ihtimalle QWERTYUIP gibi anlamsız bir şeydi" demişti.

Ancak bu ilk mesajdan sonra elektronik posta bir anda popüler hale gelmedi. Elektronik postanın kişisel kullanımı ve yaygınlaşması için yaklaşık 20 yıl geçmesi gerekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ElektronikRay TomlinsonTom Van VleckTomlinsonQWERTYUIPWelle Türkçe DW/dpa/AFP/BW/BÖ

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