E-postaları daha hızlı bulmak

Geçerli olduğu yazılım:

Microsoft Outlook 2000

Microsoft Outlook 2003

Microsoft Outlook XP



Outlook'un arama özelliği birçok özellik sunuyor fakat çoğu durumda "veya" bağlacından yoksun. Şimdiye kadar kullanıcıların bir iletiyi bulmak için uzun bir yoldan geçmeleri gerekiyordu.



Outlook 98 sürümünden beri beraberinde mantıklı "veya" bağlacı ile de arama gerçekleştirebilen gelişmiş aram özelliği ile birlikte geliyor. Fakat bu özellik o kadar iyi gizlenmiş ki aktif duruma getirmek için Kayıt Defteri'ne girmek gerekiyor.

QueryBuilder'ı açmak: Outlook'u kapatın ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni açın. Buradan da "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office" anahtarına gidin. Burada kullandığınız Outlook sürüme göre Outlook 98'den Outlook 2007'ye kadar "8.0" ila "12.0" arasında seçiminizi yapın. Şimdi buradan "Outlook" alt anahtarını açın. Düzen/Yeni/Anahtar komutu ile "QueryBuilder" adını taşıyan bir girdi oluşturun. Bu girdi için hiçbir değer atamamalısınız. Şimdi Kayıt Defteri'ni kaptın ve Outlook'u yeniden çalıştırın.



Aramayı devreye sokmak: Kullandığınız Outlook sürümüne göre "Araçlar/Hızlı Arama/Gelişmiş arama" veya "Araçlar/Gelişmiş Arama" menüsüne gidin. Burada yeni açılan sekme "Sorgu Oluşturucu" ya yönelin, gelişmiş sekmesini göreceksiniz. Artık burada "veya" ve diğer bağlaçların olduğunu görebilirsiniz.



Birleşik Arama Gerçekleştirmek: Göndericisi Zeynep olan ve Yahoo üzerinden gelen bir iletiyi nasıl bulabileceğinizi gösteriyoruz.



İlk olarak arama penceresinde gerekli olan kriterleri doldurun. Bunun için "Alan" olarak "Tüm Elektronik Posta Alanları/Alındı bilgisi Gerekli" yi seçin. "Koşul" seçeneğini "var" olarak belirleyin ve "Listeye Ekle" komutunu verin. Şimdi yine "Alan/Adres Alanları/Kimden" komutunu verin ve "Koşul" olarak da içerir seçin. Şimdi sağ kısımda değer olarak "Yahoo" girin ve Listeye Ekle komutunu verin. Son işlemi "Zeynep" için de tekrarlayın.



Mantığı devreye sokmak için" Alındı bilgisi gerekli var"ı seçin ve "Yukarı Taşı" komutunu verin. Böylece mantıksal bir yapı oluşturmuş oldunuz. Şimdi alt kısımdaki "AND"'e tıklayın ve "Mantıksal Grup" alanını "OR" olarak değiştirin. Son olarak "Şimdi Bul" komutu ile aramayı başlatın.

