T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

E-posta kutusunu yönetmenin 7 yolu

E-postaların bizi yönettiği bir iş hayatından nasıl sıyrılabiliriz?

11 Nisan 2015 19:25

İş dünyasında iş stersi ve çalışma arkadaşlarıyla yaşanan sıkıntılar dışında teknolojinin gelişmesinin bize yüklediği sorumluluk ve zorunluluklar bulunuyor. Bunlardan biri de e-postalara yanıt vermek.

E-posta dediğiniz, pijamayla ayak uzatıp TV karşısında mandalina soyar durumdayken habersiz misafirliğe gelen akraba gibi bir şey. Rahat, sonu gelmez ve vazgeçilmez. Her koşul ve her yerde alıcısına ulaşan bir unsurdan söz ediyorum. "Tuvalete girdi, en azından çıkana kadar gelmeyeyim" gibi bir zerafetten bahsedemiyoruz e-posta dünyasında.

Ancak e-postaların bizi yönettiği bir iş hayatından sıyrılmak, bu harika aracın verimliliği öldürmediği bir dünya yaratmak mümkün. Nasıl mı?

İşte Hürriyet gazetesinden Patrick Özdemiroğlu’nun derlemesiyle e-posta kabusunu yönetmenin 7 yolu:

1. Sürekli açık tutmayın: Gün boyunca gelen e-postalar odağınızı bozabilir. Posta kutusunu kontrol edeceğiniz aralıklar belirleyin, dışında kalan zamanlar için "X saate kadar e-postalarımı kontrol edemeyeceğim. Acil durumlar için X numaradan ulaşabilirsiniz" benzeri bir otomatik mesaj yaratarak krizleri önlemeniz mümkün.

2. Yarının işini bugün yapın: 'Düşünüyorum öyleyse yarın' mottosu e-posta yönetimi için kıyamet anlamına gelebilir. Posta kutusuna düşen mesaja okuduktan hemen sonra yanıt vermek çok önemli.

3. Kategorize edin: Önce gelen gereksiz olanları silin. Kalanları da doğru şekilde klasörlemeniz, arama dostu şekilde işaretlemeniz  size vakit kazandıracaktır. Hızlıca bulduğunuz eski bir e-posta bir gün hayatınızı kurtaracak.

4. Spam'a atın: Promosyon postalarının aboneliğini bırakın, sürekli sildiğiniz mesajları üşenmeden spam olarak işaretleyin.

5. Yanıtların ucunu açık bırakmayın: E-posta pinponu oynamak istemiyorsanız, gelen mesaja açık bir nokta bırakmayacak şekilde cevap verin.

6. Uzun e-postalardan kaçının: Destansı bir e-posta göndermek için tükettiğiniz enerjiyi roman yazmak için kullanmanızda fayda bulunuyor. En azından birileri romanı okuyacaktır, e-posta için aynısını söyleyemiyoruz.

7. Daha az e-posta gönderin: Gönder butonuna her tıklayış verimliliğe karşı bir isyandır. Yüzyüze kısa sürede çözebileceğiniz bir sorunu (CC'de konuşlanan yöneticilerin önünde) sonu gelmeyen e-posta gösterisine çevirmeyin.

ETİKETLER

e mailiş dünyasıiletişimamail kutusue posta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24