e-Pasaport Çağrı Merkezi yarın açılıyor

T24-



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada biyometrik özeliklere sahip e-Pasaportların 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren kullanıma sunulacağı 3 Mayıs 2010 tarihinde duyurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Vatandaşlarımızın e-Pasaport konusundaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere kurulan e-Pasaport Çağrı Merkezi 15 Mayıs 2010 tarihinde saat 08.00 itibariyle hizmet vermeye başlayacaktır.



23 Mayıs 2010 tarihinden itibaren de e-Pasaport başvuru randevuları e-Pasaport Çağrı Merkezi’nden veya www.epasaport.gov.tr internet sitesinden alınabilecektir.



e-Pasaport Çağrı Merkezi’ne ulaşılabilecek telefon numarası +90(216)4443020’dir."