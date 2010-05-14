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Yaşam

e-Pasaport Çağrı Merkezi yarın açılıyor

Dışişleri Bakanlığı’ndan, vatandaşların e-Pasaport konusundaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere kurulan e-Pasaport Çağrı Merkezi’nin yarın hizmet vermeye başlayaca&

14 Mayıs 2010 03:00

T24- Dışişleri Bakanlığı’ndan, vatandaşların e-Pasaport konusundaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere kurulan e-Pasaport Çağrı Merkezi’nin yarın hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu.


Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada biyometrik özeliklere sahip e-Pasaportların 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren kullanıma sunulacağı 3 Mayıs 2010 tarihinde duyurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Vatandaşlarımızın e-Pasaport konusundaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere kurulan e-Pasaport Çağrı Merkezi 15 Mayıs 2010 tarihinde saat 08.00 itibariyle hizmet vermeye başlayacaktır.


23 Mayıs 2010 tarihinden itibaren de e-Pasaport başvuru randevuları e-Pasaport Çağrı Merkezi’nden veya www.epasaport.gov.tr internet sitesinden alınabilecektir.


e-Pasaport Çağrı Merkezi’ne ulaşılabilecek telefon numarası +90(216)4443020’dir."

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