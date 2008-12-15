'E-okul projesi' ile okuldan kaçmalara son

MEB'in 'e-okul Projesi' okula kayıt olmayan veya kayıtlı olduğu halde okula devam etmeyen öğrencilerin izlenmesinde de kullanılacak.



Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğrencilerle ilgili tüm bilgilerin elektronik ortama alınmasını ve işlemlerin bu şekilde yürütülmesine imkanı veren ''e-okul Projesi'', okula kayıt olmayan veya kayıtlı olduğu halde okula devam etmeyen öğrencilerin izlenmesinde de kullanılacak.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan 10-14 yaşlarında hiç okula gitmemiş veya okuldan ayrılmış çocuklara hızlandırılmış eğitim vermeyi amaçlayan ''Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı''nın uygulanmasına yönelik bir genelge yayımlandı.



Buna göre, okula kayıt olmayan çocukların tespiti ve ikna çalışmalarının daha etkin hale getirilebilmesi amacıyla ''e-okul'' sisteminde programa ve okula kayıtsız çocuklara yönelik verilerin girileceği bir bölüm tasarlandı.



''Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'' ve MERNİS verilerinin e-okul verileriyle karşılaştırılması sonucu yapılan tespit çalışmaları sayesinde zorunlu eğitim çağında olup okula kayıt olmayan çocukların bakanlık, il, ilçe ve okul düzeyinde izlenebilmesi sağlandı. Ayrıca yetiştirici sınıf uygulamalarında öğrencinin kayıt ve nakil işlemlerinin etkin olarak yürütülmesi de ''e-okul'' aracılığıyla sağlanacak.





''e-okul'' sisteminde 6-14 yaş grubunda olup, ilköğretim kurumlarına çeşitli nedenlerle hiç kaydı yapılmamış çocukların nüfus ve adres bilgileri il, ilçe, okul düzeyinde görülebilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri çağ nüfusunda olup okula kayıt yaptırılan çocukların adres bilgilerine göre kayıt olmaları gereken okullara e-okul üzerinden dağıtım işlemini yapacak. Okul müdürleri, çocuğun okula kayıt yaptırmama nedenini yapılan çalışmalar sonucunda sisteme işleyecek.



Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını uygulayacak ilköğretim kurumları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Program kapsamında çocuklar adreslerine göre gitmeleri gereken okula kayıt olacak, sonra programın uygulandığı okula nakil gerçekleştirilebilecek.Bu uygulama ile ilköğretim kurumları, kendi kayıt bölgesi içinde yer alan ve okula kayıtlı olmayan öğrencilerin e-okul üzerinden kaydını yaparak okula devamlarını sağlayacak. Okula devamı sağlanamayan öğrencilerin devamsızlık gerekçeleri e-okul veri tabanına eksiksiz olarak işlenecek.



Verilerin sistemi girilmesi ile okula erişim konusunda yapılan çalışmalara yönelik rapor alınabilecek, böylece eğitime erişim durumları izlenebilecek.



Genelgeye göre, illerde okula kaydı bulunmayan bütün çocukların kayıtları e-okul üzerinden bu ay sonuna kadar yapılacak.

