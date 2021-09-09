e-Nabız'ın 'Covid-19 Aşı Kartı' bölümüne üç yeni özellik eklendi

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve vatandaşların her türlü sağlık kayıtlarına erişimine olanak sağlayan e-Nabız uygulaması güncellendi.

Bu kapsamda e-Nabız'da yer alan Covid-19 Aşı Kartı bölümü, birkaç gün önce Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına eklenen AB Uyumlu Sağlık Pasaportu butonu eklenerek güncellendi.

e-Nabız'a kayıtlı olanlar, Covid-19 Aşı Durumu bölümüne tıklayıp, AB Uyumlu Sağlık Pasaportu'nu seçerek Dijital Covid Sertifikası'nı oluşturabiliyor. Sertifika ayrıca Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına da eklenebiliyor.

Avrupa Birliği ülkelerine sorunsuz seyahat edebilmeyi sağlayan Dijital Kovid Sertifikası'nda ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi bilgiler bulunuyor.

Sistem üzerinden "bağışıklık" ve "Covid-19 testi" sertifikaları da oluşturuluyor

e-Nabız'a gelen yeni güncellemeyle, son 6 ay içerisinde Covid-19 testi pozitif çıkanlar için Bağışıklık Sertifikası oluşturma alanı da eklendi.

Vatandaşlar, son 72 saat içerisinde yapılan ve negatif sonucu olan Covid-19 testlerine yönelik de yine aynı bölümden Covid-19 Test Sertifikası da oluşturabiliyor. (AA)