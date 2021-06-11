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Koronavirüs

e-Nabız'a 'Gönüllü Ol' butonu eklendi

11 Haziran 2021 17:39

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen yerli Covid-19 aşısının Faz-3 çalışmalarına gönüllü olmak isteyen vatandaşlar için e-Nabız sistemine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız için http://enabiz.gov.tr web sitesine 'Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol' butonu eklendi" ifadeleri yer aldı.

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