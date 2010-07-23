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Politika

'E-muhtırayı veren komutana ne yaptınız?'

AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 35. eleştirileri CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan e-muhtıralı yanıt geldi.

23 Temmuz 2010 03:00

T24 - 35. maddeyle ilgili olarak Başbakan Erdoğan'ın CHP'ye yönelik "Yargıtay saldırısında avukatların yanına oturdunuz" eleştirisine, "E-muhtırayı veren komutan hakkında siz ne yaptınız" sözleriyle karşılık vererek, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt döneminde gerçekleşen 27 Nisan 2007'deki E-muhtırası sonra adım atılmadığını ima etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesinin kaldırılması konusunda AKP’nin samimi olmadığını dile getirerek "E-Muhtırayı veren komutan hakkında siz ne yaptınız? Altına kurşun geçirmez zırhlı bir araç aldınız. Bu mudur sizin darbelerle mücadeleniz? Eğer bunun yanıtını vermezlerse kendileri darbenin arkasına saklanmış bir siyasi lider olarak adlandırılacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesinin kaldırılması konusunda AKP’nin samimi olmadığını dile getirerek "E-Muhtırayı veren komutan hakkında siz ne yaptınız? Altına kurşun geçirmez zırhlı bir araç aldınız. Bu mudur sizin darbelerle mücadeleniz? Eğer bunun yanıtını vermezlerse kendileri darbenin arkasına saklanmış bir siyasi lider olarak adlandırılacaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu, darbelerin yasal dayanağı olduğu ifade edilen TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesinin değiştirilmesi önerisine iktidardan gelen tepkilerin anımsatılması üzerine ise AKP’nin bu konuda samimi olmadığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Bugün Sayın Başbakan da konuşmuş, ‘Biz 12 Eylül öncesi ve sonrası mağdur olduk’ diye. Sayın Başbakan’a açık bir soru sormak isterim: E-Muhtırayı veren komutan hakkında siz ne yaptınız? Altına kurşun geçirmez zırhlı bir araç aldınız. Bu mudur sizin darbelerle mücadeleniz? Eğer bunun yanıtını vermezlerse kendileri darbenin arkasına saklanmış bir siyasi lider olarak adlandırılacaktır."


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