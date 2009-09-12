E-mevduatta faiz pazarlığı

Faizlerinden 1- 2 puan daha fazla getiri vaat eden e-mevduat uygulamsı bankalar arası rekabete yol açtı.
Hesabını internette açan müşterilere piyasa faizlerinden 1- 2 puan
daha fazla getiri vaat eden bankalar döviz cinsinden açılan hesaplara
da aynı yüksek oranları uyguluyor. Sabah gazetesinin haberine göre,
tabela faizlerin ortalama yüzde 8 seviyesinde seyrettiği piyasada sanal
mevduata önerilen faiz oranı yüzde 11'i aşıyor. Bankacılar, "Artık
tezgâhaltı faizleri değil, klavye altı faizleri konuşuyoruz" esprisini
yaparken, ilerleyen günlerde bu alandaki rekabetin daha da artacağı
öngörüsünde bulunuyor. 12 bankanın sunduğu bu hizmetten yaklaşık 750
bin müşteri yararlanıyor.
Müşterilerin ilgisi büyük
Müşterileri internet ortamına yönlendirerek şubelerini daha kârlı
operasyonlarda kullanmak isteyen bankalar, 'e-mevduat' adı verilen
ilginç bir uygulama başlattı. HSBC Bireysel Pazarlama Grup Başkanı
Mehmet Sindel, uygulamadan 250 binden fazla müşterinin yararlandığını
belirterek, "Hızın çok önem kazandığı dünyamızda bankacılık
işlemlerinde kimse vakit kaybetmek istemiyor. Bu yüzden bu ürün
müşterilerimiz arasında büyük ilgi görüyor" dedi. ING Bank Üst Gelir
Bankacılık ve Yatırım Ürünleri Grup Müdürü Cenk Tabakoğlu da,
Türkiye'deki internet kullanıcı sayısının her geçen gün daha çok
arttığına dikkat çekerek, "Bankaların değişik kanallardan müşterilerine
ulaşma arzusu da düşünüldüğünde e-mevduat uygulamasında büyük bir
potansiyel olduğu görülüyor" diye konuştu.
Piyasadaki en yüksek oran
e-mevduat parası olanları şube şube dolaşarak en yüksek oranı alma
zahmetinden de kurtarıyor. Zira tabela faizlerinden en az yüzde yarım
daha fazla kazanma imkânı sunuyor. Bu kazançtan alt limit olan 500
TL'yi yatıran vatandaşların da yararlanabildiğine dikkat çeken
bankacılar, "Şubelerin 50 bin TL'nin üzerindeki mevduatlar içerdiği
önerdiği oranları internetten herkes alabiliyor. Bu noktada mudiler
açısından ciddi avantajlar sunuluyor" diyor.
Ali Fuat Erbil Garanti Bankası Genel Müd. Yrd.
Müşterilere yatırım özgürlüğü sağlıyor
"UYGULAMADAN halen 300 binin üzerinde müşterimiz yararlanıyor.
Müşterilerimize sunduğumuz "kendi yatırımlarına karar verebilme"
özgürlüğü ve piyasa koşullarına göre en uygun ürünü seçebilecekleri
hizmet yelpazesi, İnternet Şubesi'ni daha da fazla kullanmalarını
sağlıyor."
Bilgehan Kuru Halkbank Genel Müd. Yrd.
e-mevduat şube verimliliğini artırıyor
"E-MEVDUAT uygulaması şubeye gitmeden, zaman kaybetmeden, güvenilir ve
hızlı hesap açma avantajı sağlamaktadır. Uygulamanın bankalara
sağladığı en önemli fayda ise operasyonel verimliliğin artırılması ve
maliyetlerin aşağıya çekilmesidir."
e-mevduat nasıl açılıyor?
Bankacıların verdiği bilgiye göre emevduat
açmak son derece kolay. Herhangi bir şubeye giden müşteriler hesap
açmak için bir form dolduruyor ve bireysel bankacılık internet şifresi
alıyor. Hemen ardından hesabına para yatırıyor. İnternet bankacılığı
şifresiyle internete girdikten sonra hesabını vadeli hesaba
dönüştürüyor ve vadesini de kendisi belirliyor.