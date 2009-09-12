E-mevduatta faiz pazarlığı

Hesabını internette açan müşterilere piyasa faizlerinden 1- 2 puan daha fazla getiri vaat eden bankalar döviz cinsinden açılan hesaplara da aynı yüksek oranları uyguluyor. Sabah gazetesinin haberine göre, tabela faizlerin ortalama yüzde 8 seviyesinde seyrettiği piyasada sanal mevduata önerilen faiz oranı yüzde 11'i aşıyor. Bankacılar, "Artık tezgâhaltı faizleri değil, klavye altı faizleri konuşuyoruz" esprisini yaparken, ilerleyen günlerde bu alandaki rekabetin daha da artacağı öngörüsünde bulunuyor. 12 bankanın sunduğu bu hizmetten yaklaşık 750 bin müşteri yararlanıyor.

Müşterilerin ilgisi büyük



Müşterileri internet ortamına yönlendirerek şubelerini daha kârlı operasyonlarda kullanmak isteyen bankalar, 'e-mevduat' adı verilen ilginç bir uygulama başlattı. HSBC Bireysel Pazarlama Grup Başkanı Mehmet Sindel, uygulamadan 250 binden fazla müşterinin yararlandığını belirterek, "Hızın çok önem kazandığı dünyamızda bankacılık işlemlerinde kimse vakit kaybetmek istemiyor. Bu yüzden bu ürün müşterilerimiz arasında büyük ilgi görüyor" dedi. ING Bank Üst Gelir Bankacılık ve Yatırım Ürünleri Grup Müdürü Cenk Tabakoğlu da, Türkiye'deki internet kullanıcı sayısının her geçen gün daha çok arttığına dikkat çekerek, "Bankaların değişik kanallardan müşterilerine ulaşma arzusu da düşünüldüğünde e-mevduat uygulamasında büyük bir potansiyel olduğu görülüyor" diye konuştu.

Piyasadaki en yüksek oran



e-mevduat parası olanları şube şube dolaşarak en yüksek oranı alma zahmetinden de kurtarıyor. Zira tabela faizlerinden en az yüzde yarım daha fazla kazanma imkânı sunuyor. Bu kazançtan alt limit olan 500 TL'yi yatıran vatandaşların da yararlanabildiğine dikkat çeken bankacılar, "Şubelerin 50 bin TL'nin üzerindeki mevduatlar içerdiği önerdiği oranları internetten herkes alabiliyor. Bu noktada mudiler açısından ciddi avantajlar sunuluyor" diyor.

Ali Fuat Erbil Garanti Bankası Genel Müd. Yrd.



Müşterilere yatırım özgürlüğü sağlıyor

"UYGULAMADAN halen 300 binin üzerinde müşterimiz yararlanıyor. Müşterilerimize sunduğumuz "kendi yatırımlarına karar verebilme" özgürlüğü ve piyasa koşullarına göre en uygun ürünü seçebilecekleri hizmet yelpazesi, İnternet Şubesi'ni daha da fazla kullanmalarını sağlıyor."

Bilgehan Kuru Halkbank Genel Müd. Yrd.



e-mevduat şube verimliliğini artırıyor



"E-MEVDUAT uygulaması şubeye gitmeden, zaman kaybetmeden, güvenilir ve hızlı hesap açma avantajı sağlamaktadır. Uygulamanın bankalara sağladığı en önemli fayda ise operasyonel verimliliğin artırılması ve maliyetlerin aşağıya çekilmesidir."

e-mevduat nasıl açılıyor?