E-kitap yayıncıları endişelendiriyor

T24- E-kitaplar bazılarına göre kâğıt tasarrufu sağladığından hem ekonomik hem de çevre dostu. Bazı okurlarsa elektronik kitabı oldukça itici buluyor. Yayıncılar, e-kitabın branşı dönüşümün eşiğine getirdiği görüşünde.



Elisabeth Ruge, defalarca kriz atlatmış bir yayıncı. 1990’lı yıllarda Berlin Yayınevi'ni kuran Ruge, bugün yılda 200 yeni kitabın baskısını yapıyor. Yayınevinin durumu şu anda oldukça iyi, ama Ruge’nin yine de geleceğe yönelik bazı endişeleri var.



Ruge, "Önümüzde zor dönemler olduğunu düşünüyorum, hepimizin çok fazla sayıda fikri olması gerekiyor, yeniliklere adapte olmamız ve yayıncılık dünyasında içerik olarak kuvvetli eserleri yeni biçimlerde güçlü bir şekilde sunabilmemiz şart” diyor.



E-kitap okuyucuları artıyor





Deutsche Welle'de yer alan habere göre, gelecekten endişeli olan yalnızca Elisabeth Ruge değil. Yayıncılar, kitapçılar ve bu alanda faaliyet gösteren herkes aynı fikirde: E-kitap, tüm branşı büyük bir dönüşümün eşiğine getirdi.



Ancak düşük e-kitap satışları, şimdilik endişeleri hafifletiyor. Almanca konuşulan ülkelerin en büyük e-kitap platformlarından olan Libreka’nın yöneticisi Ronald Schild şöyle konuşuyor:



“Almanya'da kitap satışları arasında e-kitap’ın payı şu anda yüzde 1’in altında, bunun iki önemli nedeni var: Önce, çok satan kitaplar şu anda okurların ilgisini çekebilecek ölçüde e-kitap biçiminde arz edilmiyor. İkinci neden şimdiye kadar bu kitapların okumaya olanak sağlayan e-okuyucular olmamasıydı. Artık yavaş yavaş bu cihazlar çoğalıyor. Örneğin geçen haftalarda i-Pad piyasaya çıktı. Büyük şirketlerin araştırma-geliştirme departmanlarından duyduğumuz kadarıyla bunun arkası gelecek.”



Dijital kitap sayısı düşük



Libreka’nın dijital kütüphanesinde şu anda 25 bin eser bulunuyor. Almanya’daki kitap piyasasında basılı kitapların sayısı 1 milyon 200 bin dolayında. Rakamlar, medyadaki e-kitap rüzgârı ile yayıncılık dünyasının mevcut gerçeği arasındaki tezatı açıkça gözler önüne seriyor.



Libreka’dan Ronald Schild, elektornik kitap okumaya yarayan okuyucuların da bazı kullanım zorlukları olduğunu söylüyor. Schild, “Piyasaya e-okuyucu arz eden büyük şirketlerin, kendi formatlarında dayalı bir yöntem benimsediğini görüyoruz. Yani, e-kitaplar yalnızca kendi okuyucularıyla okunmak üzere hazırlanıyor. Bu tabii ki okurlar için pek hoş bir durum değil, zira yeni bir e-okuyucu aldıklarında, sanal kütüphanelerini de yenilemeleri gerekiyor" şeklinde konuşuyor.



Yalnızca 3 milyon hevesli



Peki kitaplar dijitalleşir, dijital kitapların satışı internetten yapılırsa, kitabevleri ne olacak?

Osiander Kitabevi’nin yöneticilerinden Hermann-Arndt Riethmüüller, “Bugün bir e-kitap almak isterseniz, farklı farklı sitelerde hesap açmanız gerekiyor. Fakat bize geldiğinizde, biz size istediğiniz e-kitapları kendi hesabımız üzerinden sipariş edebiliyoruz. Bence bu bizim için de muhteşem bir fırsat. Bizim zaten danışmanlık işlevimiz ön planda, ben tıpkı kitabın işlevi gibi, bu işlevin de güçlendiğini düşünüyorum. Gelecekte güzel yayınlar basılmaya devam edecek, ancak bir kez okunduktan sonra bir kenara fırlatılan polisiye roman ve benzerleri artık basılmayacak" diye yanıt veriyor.



Amerikan piyasasındaki e-kitap satışları, tüm kitap satışlarından elde edilen cironun yüzde 10’unu oluşturuyor. Peki, bu Alman piyasasının eğilimleri için de bir işaret olabilir mi? Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, Almanya’da 80 milyon kitap okuyucundan yalnızca 3 milyonu dijital kitap okumaya hevesli.