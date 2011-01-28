E-kitap satışı, basılı kitap satışını geçti

T24 - Dünyanın an büyük internet üzerinden satış sitesi Amazon, 2010 yılının ilk üç ayında satılan elektronik kitap sayısının, matbu kitap sayını geçtiğini açıkladı.



Amazon, satılan her 100 basılı kitap karşılığından 115 elektronik kitap satışının gerçekleştiğini söyledi. Bu rakam Amazon'un tanıtım amacıyla ücretsiz dağıttığı elektronik kitapları kapsamıyor.



Amazon üzerinden satılan elektronik kitapların okunabildiği Amazon Kindle isimli tablet okuyucunun satış rakamları ise açıklanmadı. Site üzerinden son üç ayda yapılan satışlar sonrası net kâr ilk kez 10 milyar doları aştı. Sözkonusu artış yüzde 36 oldu ve net kâr yaklaşık 13 milyar olarak açıklandı.



Amazon'un satışları 2010 yılını bir önceki yıla göre düşüşle kapamış, ve 2011 öngörüleri düşüş eğiliminin süreceği yönünde olmuştu. Şirketin hisseleri temmuz ayında 105.8 dolara kadar düşmüştü.



2011'in ilk üç ayında yaşanan satış artışıyla Amazon hisseleri temmuz değerlerine göre yüzde 75 artış gösterdi.



Amazon yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos yaptığı açıklamada elektronik kitap satışlarında yaşanan artışı 2011'in ikinci yarısında beklediklerini, bu yüzden ilk üç ayda varılan noktanın sevindirici bir sürpriz olduğunu söyledi.





