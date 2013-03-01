E- kitabın KDV’sinde indirim umudu

Hülya Karabağlı / ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın sorusu üzerine, basılı kitaplarda yüzde 8, e-kitapta ise yüzde 18 olan KDV oranının aynen basılı Kuran’ı Kerim’de olduğu gibi yüzde 1’e indirilmesi yetkisinin Maliye Bakanlığı’nda olduğunu ve bu yönde gerekli yazışmaların yapıldığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Bakan Çelik’in yanıtlaması için Türkiye’deki yayınlarla ilgili bir soru önergesi verdi. ABD’de yılda 328 bin, Birleşik Krallık’ta 206 bin, Çin Halk Cumhuriyeti’nde 189 bin, Rusya Federasyonu’nda 123 bin, Almanya’da 93 bin, İspanya’da 86 bin 300, İran’da 65 bin başlıkta kitap yayımlandığını hatırlatan Oran, Türkiye’de kaç adet kitap üretildiğini sordu. Oran, basılı kitaplardaki yüzde 8, e-kitaplardaki yüzde 18 olan katma değer vergisi oranının kutsal kitaplarda olduğu gibi yüzde 1’e indirilmesi yönünde çalışma olup olmadığını da sorularına ekledi.

'En az kitap türü dilbilimde'

Çelik, Türkiye’de 2012 yılında 42 bin 626 başlık kitap üretildiğini belirterek şu bilgileri aktardı:

“Bunların konularına göre dağılımı ise şöyle olmuştur: Genel konular 901 adet, felsefe ve psikoloji bin 933 adet, din 2 bin 826 adet, toplum bilimleri 14 bin 542 adet, dil ve dilbilim 651 adet, doğa bilimleri ve matematik 656 adet, teknoloji (uygulamalı bilimler) 2 bin 104 adet, güzel sanatlar bin 420 adet, edebiyat ve retorik 14 bin 726 adet, coğrafya ve tarih 2 bin 867 adettir.

'480 milyon adet kitap bandrolü'

Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile YAY-FED işbirliğinde 2012 yılında vermiş olduğu ‘Satılan Kitap Bandrol’ adedi 293 milyon 257 bin 824 olarak belirtilmiştir. Ücretsiz dağıtılan ders kitabı adedi 187 milyon, üretilen toplam kitap adedi ise 480 milyon 257 bin 824’tür.

!Maliye ile yazıştık bekliyoruz'

Türkiye’de basılı kitaplarda KDV oranı yüzde 8 (Basılı Kuran-ı Kerim için yüzde 1), süreli yayınlarda yüzde 1, elektronik yayınlarda ise yüzde 18’dir. Konuyla ilgili düzenleme yapma yetkisi Maliye Bakanlığı’na aittir. Yürürlükte olan oranların düşürülmesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile yazışmalar yapılmış bulunmaktadır.”