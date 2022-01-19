eKathimerini'den 'Osman Kavala' başyazısı: Karar, Erdoğan rejiminin gerçek yüzünü gösteriyor

T24 Dış Haberler

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce versiyonu, Gezi davasının tek tutuklu sanığı olarak yargılanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın dün tahliye edilmemesinin ardından "Türk yargısı için kasvet" başlıklı bir başyazı yayımladı.

Gece saatlerinde yayıma alınan başyazıda, "Hiçbir suçlamadan suçlu bulunmadan 4 yıldan uzun süredir zaten cezaevinde olan Türk yardımsever Osman Kavala'nın pazartesi günü İstanbul'daki bir mahkeme tarafından tutukluluğunun uzatılması, Erdoğan rejiminin gerçek yüzünü gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

eKathimerini başyazısında, "İçeride hukukun üstünlüğünün ihlali ve uluslararası organizasyonların kararlarına uyulmaması, bu rejime her konuda nasıl davranılması gerektiğine dair bir işaret olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmemesi nedeniyle yaptırım sürecini işletecek.

TIKLAYIN | Avrupa Konseyi’nde yaptırım süreci başlıyor: Kavala tahliye edilmedi, Türkiye kritik virajda