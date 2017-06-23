E-imza 2.3 milyonu buldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre; 2017 Mart ayı sonu itibariyle toplam elektronik imza (e-İmza) sertifika sayısı 2 milyon 379 bin 490’ı buldu. 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki döneme göre e-İmza sayısında yüzde 9,1’lik bir artış oldu.

Geçtiğimiz yılın son üç çeyreğinde ortalama yüzde 6 büyüyen e-İmza sektörü, 2017 yılının ilk üç çeyreğinde 197 bin 978 yeni elektronik imza sertifikası üreterek, 2016 yılı son çeyreğine göre yüzde 9,1 büyüdü, mobil imza ise yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. BTK verilerine göre sektör, 2017 yılının ilk çeyreğini 2 milyon 379 bin 490 elektronik imza sertifikası ile kapattı, mobil imza ise 450 bin 38’e yükseldi.

Sağlık sektöründe e-imza'nın kullanımı arttı

E-İmza kullanımında yaşanan artışı değerlendiren TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, “e-İmza kullanımında yüzde 9,1’lik bir artış olmasının temel nedenlerinin başında sağlık sektöründeki kullanımın artması olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca genel olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)’deki e-İmza kullanımının son dönemde hızla artmasının da etkili olduğunu belirtmekte fayda var. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan e-İmza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiliyor. e-İmza, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu da garantiliyor” dedi.

Birçok farklı alanda kullanılıyor

2005 yılında yürürlüğe giren e-İmza kanunu ile birlikte e-dönüşüm sürecinin çok hızlı bir şekilde ilerlediğinin altını çizen Nevruz, “Bugün gelinen noktada e-İmza birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Bunların başında; e-devlet uygulamaları, e-İmza’nın zorunlu tutulduğu kamu projeleri, MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemleri, gümrük ve dış ticaret işlemleri, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi, çalışan hizmet sözleşmeleri ve diğer tüm sözleşmeler,banka talimatlarının gönderilmesi, performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formları, Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanması, bayi ağı iletişiminde sipariş süreci,elektronik arşivin e-İmzalanması gibi ıslak imza gerektiren tüm uygulamalar geliyor. Sağladığı avantajlar sayesinde kamu başta olmak üzere birçok kurumda kullanımın daha da artmasını bekliyoruz” diye konuştu.



KEP, e-İmza, e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan Türkiye’nin ilk özel kurumu olan TÜRKKEP, yaygın satış ağı ve 190’ın üzerindeki bayisi ile tüm bu hizmetlerin aynı noktadan alınabildiği tek hizmet sağlayıcısı kurum olma özelliği taşıyor.