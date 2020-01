'e-hasta'lara, 'yanlış teşhis' uyarısı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - TÜRKİYE\'de, son yıllarda internetten hastalık araştırıp, kendisine teşhis koyarak, eczanelerden ilaç alanlara uyarı geldi. Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, hastalığın, sanal ortamdan araştırılmasının kişiler üzerinde gereksiz paniğe neden olabileceğini belirterek, \"Tedaviyi uzmandan değil, internetten almak isteyen \'e-hasta\'lar, bu yolla hem umutsuzluğa kapılıyor hem yanlış bilgilenebiliyor\" dedi.

Teknolojinin her eve hızla girmesi, hastaların şifa arama yöntemlerini de değiştirdi. Birçok kişi, yakalandığı rahatsızlığın ne olduğunu internetten öğrenmeye çalışıyor. Uzmanlar, sanal ortamdan hastalığın tedavi edilemeyeceği, aksine daha büyük ve çözümü zor sağlık problemleriyle karşılaşılabileceği uyarısında bulundu. Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin, internette, arama motoruna \'baş, kalp, karın ve mide ağrısı\' yazıp, hastalığa teşhis konulmaya çalışılmaması gerektiğini vurguladı. Tekin, \"Bu rahatsızlıklara neden olan onlarca hastalık olabilir. Tedaviyi uzmandan değil, internetten almak isteyen \'e-hasta\'lar, bu yolla hem umutsuzluğa kapılıyor hem yanlış bilgilenebiliyor. İnternet, belli araştırmalar için kullanılabilir; ancak hastalıkla ilgili çözüm sunmaz. Eksik ve yanlış bilgi edinme ihtimali çok yüksek\" diye konuştu.

\'İNTERNET, GÜNÜMÜZDE \'E-HASTA\'LAR OLUŞTURUYOR\'

İnternetteki eksik bilgilerle hastanın kendi durumunu değerlendirmesinin paniğe kapılmasına neden olduğunu dile getiren Tekin, şunları söyledi:

\"Tek bir şikayetle tanı konulmaz. Soğuk algınlığında öksürük, ateş, boğaz ağrısı olur. İnternette araştırılan şeyler, genellikle temel şikayetin birine yönelik oluyor. Hasta internete \'mide ağrısı\' diye girdiğinde, karşısına sayfalar dolusu yazı çıkıyor. Örnek vermek istiyorum. İnternette araştırma yapıldığında Hepatit B hastalarının 20 yıl sonra siroz olabileceği bilgisine rastlanıyor. Vatandaşımız kendisinin de siroz olacağına inanıp paniğe kapılıyor. Bu yüzden internet günümüzde \'e-hasta\'lar oluşturuyor. Oysa Hepatit B hastalarının yüzde 30\'u siroz olur. Beyin tümörü baş ağrısı, yapsaydı her başı ağrıyana bu teşhisi koymamız gerekirdi. Zatürre hastalığı, ateşsiz olmaz; ancak ateşi olmayan zatürre hastası da bulunuyor. Baş ağrısının migren mi, tümör mü, gerilim ağrısı mı olduğu konusundaki ayırıcı tanıyı hekim yapabilir. Deneyimlerin anlatıldığı bloglardan da uzak durmak gerekiyor. By-pass olmuş kişi için aspirin çok hayatidir; ama midesinde ülser olan için çok tehlikelidir. Her hastanın kendi koşulları, içinde değerlendirilmesi gerekir. \'Hasta tecrübelerine dayanan bilgiler, okuyan kişiye iyi gelecek\' diye bir kural yoktur. Bunlar, internette yol gösterici olarak kullanılmamalıdır. \'E-hasta\'lar, daha çok tanımlanmış hastalıklarını araştırmaz, şikayetlerinden tanı koyarlar.\"



FOTOĞRAFLI