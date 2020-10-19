'E-duruşma' uygulamasının kapsamı genişletiliyor

Yargıda dijital dönüşümün en önemli başlıklarından biri olan ve adli yılla birlikte Ankara Batı Adliyesi’ndeki 5 mahkemede uygulanmaya başlanan e-duruşma uygulaması, Ankara, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerindeki 42 tüketici mahkemesinde daha bu haftadan itibaren başlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı avukatların bulundukları yerlerden duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma uygulamasının kapsamını genişletiyor. Avukatlar tarafından büyük ilgi gören e-duruşma uygulaması, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan dijital dönüşüm hedeflerinden birisi. Yeni adli yılla birlikte başlayan e-duruşmanın pilot uygulaması, Ankara Batı Adliyesi’ndeki 5 mahkemede (2 tüketici, 2 icra, 1 kadastro) yapılıyordu. Sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması için altyapı çalışmalarını sürdüren Adalet Bakanlığı, e-duruşmayı şimdi de Ankara, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerindeki tüketici mahkemelerinde başlatıyor. Sistemin kurulumu tamamlanan 42 mahkemede e-duruşma bu haftadan itibaren yapılabilecek. Adalet Bakanlığı, e-duruşmanın yapıldığı mahkeme sayısını yıl sonuna kadar 200 mahkemeye çıkarmayı, 2021’de uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

e-duruşma nasıl yapılıyor?

Zaman ve emek tasarrufu sağlayan uygulamada ilk olarak avukatlar, UYAP Avukat Portal’dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile gerekçesini de yazarak e-duruşma talebi gönderiyor. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinin ardından avukatların elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılıyor. Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hâkimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile birlikte e-duruşma başlıyor.

Sisteme her yerden bağlanmak mümkün

Sistem; hâkim, savcı ve avukat ile personel için zaman ve emek tasarrufu sağlayacak. Bu sayede vatandaşlar adalet hizmetlerini daha zahmetsiz ve hızlıca alacak. Yargı hizmetlerinde kullanılan SEGBİS sistemi, kurulum amacına uygun olarak sadece cihazın bulunduğu adliye ve ceza infaz kurumlarında kullanılabiliyor. E-duruşma sisteminde ise mahkemelere her yerden bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanmak mümkün hale geldi.





