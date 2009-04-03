E-diplomaya YÖK’ten denklik

YÖK, dünyada "uzaktan öğretim" sisteminin yaygınlaşması üzerine, "uzaktan öğretim" yöntemiyle eğitim veren yurtdışındaki üniversitelerden alınan diplomaların Türkiye'de de tanınmasına ilişkin esasları belirledi.



Uzaktan eğitim yoluyla yurtdışından alınan diplomalar, gerekli şartları taşıması halinde Türkiye'de de tanınmaya başlanacak. YÖK, bu diplomaların denkliklerinin hangi kriterlere göre

yapılacağına ilişkin usul ve esasları belirledi. Bu diplomaların denkliği, YÖK'ün belirlediği esaslar çerçevesinde incelenerek tanınacak.



Örgün öğretimden alınan diplomalarda, ders kredilerinin 3'te 1'i kadarı uzaktan eğitim yoluylaalınan derslerden oluşabiliyor. Örneğin, Stanford Üniversitesinde eğitim gören bir öğrenci, program kredisinin 3'te 1'inin uzaktan eğitim yoluyla alıyorsa bu örgün öğretim sayılıyor. Ancak bu orandan daha fazla krediyi "uzaktan eğitim" yöntemiyle alan öğrencinin eğitimi "uzaktan eğitim" olarak kabul edilecek ve bu durumdaki öğrenciler denklik için YÖK'e başvuracak.



YÖK, yurtdışında uzaktan eğitim yoluyla diploma alan öğrencilerin diploma denkliğinin tanınması için şu koşulları belirledi:



-Öğrenime başlanan yıla ait ön lisans ve lisans programlarına ait yeterli ÖSS puanı bulunması,



- Ortaöğretimini dışarıdan tamamlayanların lise denklik belgesini ibraz etmesi,



- Diploma alınan üniversitenin eğitim dilinin bilindiğinin belgelenmesi,



- Diploma alınan programın Türkiye'de eşdeğerinin bulunması,



- Diplomanın alınan ülkede bir üst eğitime girişte kabul edilmesi,



- Diploma alınan programın uluslararası akreditasyona sahip olması,



Programın kredi toplamının o ülkedeki eş değer örgün öğretim programlarının kredi toplamına eşit olması."



Liseyi bitirmek şart!



Yurtdışındaki bir üniversitenin uzaktan eğitim programının karşılığı Türkiye'de yoksa, diploma denkliğinin hangi programa karşılık geldiği araştırılacak ve denklik buna göre verilecek.



YÖK, uzaktan eğitim yoluyla diploma denkliğinde öncelikle lise mezunu olma şartını arayacak. Yurtdışında yükseköğretimde uzaktan eğitim görmek isteyen öğrencinin lise mezunu olması gerekecek. YÖK yetkilileri, İngiltere'deki "Açık Üniversite"ye başvurmak için lise mezunu olma şartı aranmadığına dikkati çekerek, bu tür üniversitelerden alınacak diplomaya Türkiye'd

denklik verilmeyeceğini vurguladılar.



Diploma alınan üniversitenin uluslararası akreditasyona sahip olması, denklik verilmesinde kolaylık sağlayacak.



Uzaktan eğitim programlarından mezun olarak diploma alanların diplomalarının denkliği ve elde edecekleri haklar, diğer mezunlardan farklı olmayacak.



