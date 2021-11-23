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e-Devlet uygulamasında yeni hizmet: 18 dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi alınabilecek

Adli sicil sorgulama sonuçları, yurttaşların talepleri doğrultusunda bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden elektronik ortamda alınabiliyor

23 Kasım 2021 18:00

Adalet Bakanlığı'nın, 'erişilebilir adalet' çerçevesinde yurttaşların hizmetine sunduğu uygulamayla, e-Devlet üzerinden 18 dilde tercüme edilmiş sabıka kaydı verilmeye başlandı. E-Devlet'e entegre edilen yeni sistemle yurttaşlar Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alabilecek.

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