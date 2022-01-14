T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

e-Devlet'te yeni uygulama: Dernek üyelik başvurusu yapılabilecek

14 Ocak 2022 11:34

e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu yapılabilecek. Dernek üyeliği başvurusu yanı sıra bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek ve üyelik de sonlandırılabilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi. e-Devlet üzerinden ‘Dernek Üyelik Başvurusu' hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, “Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye” denildi.

e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.

e-devletdernk başvurusuyeni özellik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24