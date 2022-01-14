e-Devlet'te yeni uygulama: Dernek üyelik başvurusu yapılabilecek

e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu yapılabilecek. Dernek üyeliği başvurusu yanı sıra bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek ve üyelik de sonlandırılabilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi. e-Devlet üzerinden ‘Dernek Üyelik Başvurusu' hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, “Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye” denildi.

e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.