e-Devlet Kapısı 'Bismillah'la açıldı

e-Devlet Kapısı’nın ilk defa açılacağı tören yüce önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti ve Türkiye Cumhuriyeti haritasının lazer gösterisiyle Başladı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açılış konuşmasıyla, e-Devlet Kapısı “Ya Allah, Bismillah” sözleriyle kullanıma açıldı.Devletin Kısayolu E-Devlet Kapısı’na hem www.türkiye.gov.tr, hem de www.turkiye.gov.tr adreslerinden erişim sağlanabiliyor. Vatandaşın aklında oluşan “Türkçe karakter kullanılacak mı, Türkiye miydi, turkiye miydi” sorunu 21. yüzyıl teknolojisine yaraşır bir şekilde çözülmüş oldu.E-Devlet Kapısının ardındaki lobide, Doğum, Eğitim, Askerlik ve Seferberlik, İş ve Kariyer, Sosyal Güvenlik, Aile, Birey ve Toplum, Sağlık, Özürlü Vatandaşlar, Seyahat ve Turizm, Kültür-Sanat ve Spor, Trafik, Yasal İşlemler, Haklar ve Korunması, Yabancılar alt başlıklarında vatandaşların aklına takılabilecek hemen tüm soruların cevapları kolaylıkla ulaşılabilir bir şekilde yerleştirilmiş. Ziyaretçilerin site içerisinde sunulan bilgiler arasında aradıkları bir kelimeyi bulmaları için kullanabilecekleri arama motoru ise hızlı ve başarılı. Ancak ilk gün yoğunluğundan olsa gerek, şifreli işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında sunucu yanıt vermeyi kesiyor ve işlemler eksik kalıyor.E-Devlet Kapısı’nın arkasında yapmak istenen işlem için sitenin içinde kaybolmaya gerek yok. Hizmetler, açılış sayfasında sol kolonda sıralanmış durumdalar. Hizmetlerin bir kısmından yararlanmak için sisteme giriş yapmış olma zorunluluğu yok ancak, kişiye özel işlemler için üç seçenek sunuluyor:PTT bürolarına başvurularak alınan kişiye özel şifre,Özel firmalardan alınan elektronik imza (E-İmza),Avea ve Turkcell’den alınabilecek mobil imza (M-İmza).PTT Genel Müdürlüğü’ne bağlı ofislerden şahsen başvuruyla alınabilecek kişiye özel şifre, e-Devlet Kapısı’nda sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşlara özel olarak yaratılacak bir şifre. Bunun için vatandaşlar en yakın PTT ofisine gidip, kendilerine özel şifrelerini TC Kimlik numaralarını ibraz ederek alabilecekler.5070 sayılı Elektronik İmza Yasası uyarınca Telekomünikasyon Kurumu’na bildirimini yapmış ve Türkiye’de bu hizmeti vermeye yetkili “Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı”lara yapılarak başvuruyla alınabilen, ıslak imza yerine geçen kimlik tanımlama aracıdır. E-İmza; Türkiye Bilişim Vakfı ve Siemens Business Services tarafından kurulan E-Güven üzerinden Nitelikli Elektronik Sertifika Ön Başvuru Formu ile satın alınabilir. Ücretsiz bir hizmet olmayan E-İmza, www.e-guven.com adresinde bulunan ONLINE BAŞVURU formu doldurularak yapılan ödemenin ardından, başvuru E-Güven yetkilileri tarafından incelenir. İnceleme ardından hazırlanan kurulum paketi adresinize gönderilecek ve elinize geçtikten en geç beş gün sonra bir teknisyen başvuru sahibinden kurulum yapmak amacıyla randevu alır. Teknisyen evinize kadar gelir ve kimlik doğrulaması ardından kurulumu yapar. Elbette bu hizmetin de bir bedeli var. Nitelikli Elektronik Sertifika’nın yıllık 110 YTL’lik bedeline ek olarak kurulum, akıllı çubuk, akıllı kart ve okuyucusu ile kurulum hizmeti de istenirse 319 YTL ödenmesi gerekiyor. Kurulum hizmeti alınmadığında ise bu rakam 218 YTL’ye düşüyor.Türkiye’de Avea ve Turkcell tarafından dağıtılan Mobil İmza (M-İmza), kurumların servislerine SMS yollayarak, internet üzerinden ya da müşteri hizmetlerinin sunulduğu ofislerden alınabiliyor. Ancak kullanıcıların Mobil İmza almadan önce cep telefonlarının ve SIM kartlarının uyumluluğunu kontrol etmeleri gerekiyor. Mobil İmza da, Elektronik İmza gibi ücretli bir servis ve aktivasyonu 1 hafta sürüyor. M-İmza’nın ücretlendirmesi biraz daha insaflı. Turkcell kullanıcılarına iki seçenek sunuyor: işlem başına 1SMS ya da 2 kontör, aylık sınırsız işlem içinse faturalı hatlardan 5 YTL, kontörlü hatlardan ise haftada 10 kontör talep ediyor. Avea ise aylık olarak 4 YTL bedelle mobil imza servisini kullanıcılarına sunuyor.Başbakanlık İletişim Merkezi Yeni başvuru: Bu servis bilgi edinme amacıyla kullanılabiliyor.PTT kayıtlı gönderi takibiPTT şube sorgulamayla en yakın PTT şubesinin iletişim bilgileri sorgulanabiliyor.Kriterlere göre açık iş sorgulama: Bu hizmet, sistemde kayıtlı iş ilanları içinden arama yapmak amacıyla kullanılıyor ancak, başvuru için sisteme giriş yapmış olmak gerekiyor.Meslek kursu sorgulamaTürk meslek sözlüğü: İşkur tarafından tanımlanmış olan meslekleri sorgulanabilyior.MEB sınav yeri sorgulama: TC Kimlik numarası ile MEB tarafından düzenlenen sınavların yerlerini sorgulayabilirsiniz.MEB sınav sonuş sorgulamaUlaştırma Bakanlığı araç yetki belgesi sorgulama: Bu hizmet, ticari araçların plaka numaralarıyla yetki belgelerini sorgulamaya yarıyor.Uçuş mürettebatı lisans/rating müracaatı: Bu hizmet, uçuş mürettebat lisans/rating müracaatı yapmak isteyen öğrenci pilotlar tarafından kullanılabilir.Başbakanlık İletişim Merkezi Başvuru SorgulamaSSK Hizmet DökümüProfile Göre Açık İş Sorgulama ve Basvuruİş Başvuru Sonucu Sorgulamaİşsizlik Ödeneği Başvurusuİşsizlik Ödeneği Ödemesi TakibiİŞKUR’a Olan Borcu Sorgulamaİçişleri Bakanlığı Evrak Durum TakibiUlastırma Bakanlığı Sivil Havacılık Uçuş Mürettebatı Lisans MüracaatıTCDD e-Bilet Rezervasyon ve SatışDenizcilik Müsteşarlığı Amatör Denizcilik Belgesi