‘E-Devlet Kapısı’ açılıyor

TÜRKSAT A.Ş Genel Müdürü Özkan Dalbay, Türkiye'de kamu hizmetlerinin tek adresten elektronik ortamda sunulacağı “www.türkiye.gov.tr”nin 18 Aralıkta açılacağını bildirdi.



Dalbay, “E-Devlet Kapısı Projesi”nde pilot uygulamanın teknik altyapı ve donanımının tamamen kurulduğunu, kimlik doğrulama ve temel güvenlik testlerinin de yapıldığını belirtti.



İlk etapta 21 kamu kurumu hizmetinin elektronik ortamda sunulacağını, hizmet almak isteyenlerin 3 farklı şifreyle hizmet alabileceğini kaydeden Dalbay, “Kimlik doğrulama için elektronik imza veya e-devlet kapısı şifreleri kullanılabilecek. Elektronik imza, üç özel şirketten veya TÜBİTAK'tan alınabiliyor. Mobil e-imza ise Turkcell ile entegrasyonumuz sayesinde Mart 2009'da e-devlet kapısında kullanmaya başlanabilecek” dedi.



Dalbay, e-devlet kapısı şifrelerinin 18 Aralıktan itibaren kimlik belgesi ile tüm PTT şubelerinden alınabileceğini söyledi.



‘Hizmet için şifre ya da e-imza gerekli’



Özkan Dalbay, “www.türkiye.gov.tr” adresinde yer alan “devlet”, “iş” ve “vatandaş” bölümlerinden herkesin bilgi edinebileceğini, hizmet alımı için e-devlet kapısı şifresi elektronik imza veya mobil elektronik imza gerektiğini belirtti.



Dalbay, elektronik ortamda sunulacak 21 kamu hizmetinden bazılarını şöyle sıraladı:



-Başbakanlık BİMER'e başvuru ve başvuru sorgulama,

-Ulaştırma Bakanlığından yetkili taşıma kuruluşlarını sorgulama,

-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün uçuş mürettebatı lisans başvuru sorgulama,

-TCDD'nin e-bilet uygulaması,

-Denizcilik Müsteşarlığının amatör denizci belgesi, kısa mesafe telsiz operatörlüğü başvurusu,

-Türkiye İş Kurumunda iş sorgusu ve başvurusu,

-PTT'de kayıtlı gönderi takibi,

-Milli Eğitim Bakanlığının diğer kurumlar için hazırladığı sınavlarda yer sorgulama,

-İçişleri Bakanlığında evrak durum takibi,

-İş-Kur'da işsizlik ödeneği ödeme başvurusu ve meslek kursları sorgulama.



UYAP'ın entegrasyonu 2009’da tamamlanacak



“E-Pasaport” uygulamasının 2009'un ilk üç ayında yapılmasının planlandığını bildiren Dalbay, Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Programı'nın (UYAP) entegrasyonunun da gelecek yılın yine aynı dönemde tamamlanacağını kaydetti.



Talebin hizmet çeşitliliğini etkileyeceğini ifade eden Dalbay, Türkiye'de bilgisayarlaşma ve internet kullanım oranlarındaki artışın hizmet alımını artıracağını dile getirdi. Dalbay, şöyle devam etti:



“Türkiye'de herkes e-devlet'i hemen kullanmaya başlayabilir. İlk günden çok yüksek rakamlar olmaz. 50 bin e-imza ve 60 bin mobil e-imza kullanıcısı hizmet alabilir. 100 bin kişi de PTT'den şifre alırsa, 21 hizmet için 2009'da kullanıcı sayısının 200 bini geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu rakam, günlük bir ihtiyacı karşılayacak hizmetlerin sisteme dahil olması halinde çok artar.”

Cep telefonundan elektronik hizmet sunumunun Mart 2009'da başlayacağını kaydeden Dalbay, böylece mobil e-imza aracılığıyla da hizmet alınabileceğini belirtti. Dalbay, Üçüncü Nesil Mobil İletişim Sistemlerinin (3G) hizmete geçmesiyle elektronik hizmetlerin cep telefonundan rahatça sağlanabileceğini dile getirdi.



Dalbay, “E-devlet Kapısı hizmete geçtiği gün tamamlanan bir şey olmayacak. Bu pilot uygulama olarak başlayıp zamanla tamamlanacak bir süreç. Sürekli hizmetler eklenecek. Açıldıktan sonra eklenecek yeni hizmetlerin entegrasyonu daha hızlı olacak” diye konuştu.



‘Şifrenizi kimseyle paylaşmayın’



Dalbay, e-devlet kapısı projesinin hem doğrudan kurumlar açısından hem de vatandaşlar açısından katma değer yaratacağını ifade ederek, sistemin “kamu hizmetlerine hatasızlık ve hesap verebilirlik” özellikleri getireceğini kaydetti.



Sistemin donanım altyapısını kurduklarını bildiren Dalbay, internet sitesinde saniyede 150 bin kişinin işlem yapabileceğini söyledi.



Her tür olumsuz duruma karşı sistemin ve site üzerinden hizmet veren kamu kurumlarının bilgilerinin de yedeklendiğini anlatan Dalbay, internet sitesinden Türkiye'nin ana internet omurgasına da birkaç koldan erişilebildiği için güçlü olduğunu ifade etti.



Dalbay, internet sitesindeki hizmet alanında etkin güvenlik önlemleri alındığını vurgulayarak, “Vatandaşlar şifrelerini kimseyle paylaşmasın. Farklı adlar altında siteler çıkabilir. Bunlara şifrelerini girmesinler. E-devlet Kapısı'nın resmi ve tek sitesi 'www.türkiye.gov.tr'dir” dedi.

