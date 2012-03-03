e-bebek’in yarısını sattı milyonerler ligine daldı

T24- Gittigidiyor.com’un kurucu üç ortağı ile Yemeksepeti.com’un yaratıcısının ardından e-bebek'in sahibi de yaptığı hisse satışıyla dolar milyonerleri ligine girdi.

Milliyet'ten Şükrü Andaç'ın haberine göre, yurtdışında Facebook, Twitter, YouTube gibi yaratıcı iş fikirlerinin 20’li yaşlardaki genç kurucularının kısa sürede internet zenginleri ligine girdiği bir dönemde, internetin Türk girişimcileri de milyonerler kulubüne girme adına son dönemde art arda satışların altına imza atıyor.



Bundan 10 yıl öncesi... Türkiye’de dev grupların art arda internet işine yatırım yapmaya başladığı bir dönem. Bir anda devler büyük bütçeli yatırımlarla pazarı domine ediyor. Genç girişimciler ise kendi fikirleri ve ellerindeki küçük bütçelerle piyasada kendilerine yer açma çabasında. Gittigidiyor.com, e-bebek.com, Yemeksepeti.com...



Dev gruplar birkaç yıl sonra art arda bu işten çekilirken gençler işin peşini bırakmıyor. Ve bugünler... o dönemin projelerinden Gittigidiyor.com’u kuran üçlü (Burak Divanlıoğlu, Serkan Borançılı, Tolga Kabataş) 2011’de şirketlerini 217 milyon dolara ABD’li dev eBay’e satıyor. Yemeksepeti.com’u kuran Nevzat Aydın yüzde 30’a yakın hisseyi yabancı yatırımcılara devrediyor, şirketle ilgili piyasadaki değerleme tahmini 100 milyon dolara işaret ediyor.

10 metrekareden...

Son olarak Halil Erdoğmuş’un 10 yıl önce Fenerbahçe’deki bir muhasebe ofisinin 10 metrekarelik arka cepheye bakan odasında kurduğu e-bebek.com’un yüzde 50’si, adı perakende pazarının dev ismi BİM’de sahip olduğu hisselerle bilinen Topbaş Ailesi’ne gidiyor. Piyasadaki fiyat tahmini 30 milyon dolarların üzerine karşılık geliyor.



Bu isimler dolar milyonerleri ligine adım atarken, bundan birkaç yıl önce kurulan Trendyol.com, Markafoni.com gibi fırsat sitelerinin genç kurucuları da yanlarına aldıkları yerli, yabancı ortaklarla bu lige hızlı giriş yapmaya aday isimler durumunda.

İsim hakkını almak için evini satmıştı

Halil Erdoğmuş ile 2003 yılının haziran ayında Fenerbahçe’deki ofisinde buluştuğumuzda o dönem yeni kurduğu, yolun karşısındaki ilk mağazasını gösteriyor. Ekip birkaç kişi... 2001 yılında aklına gelen bebek ürünleri satış projesini işini bırakarak internete taşıyan Halil Erdoğmuş, bu iş için evini satan bir isim. O dönem şirketi için markaya ve isme yatırım yapmanın önemini farkeden Erdoğmuş, sadece isim haklarını 18 bin dolara satın alıyor. Birkaç yılda 10 binli üye sayısını aşan e-bebek.com şimdilerde 280 bin üyeye sahip, ayda ortalama 400 bin ziyaretçi tarafından 1.6 milyon kez tıklanıyor.

e-bebek.com’un son rakamlarına bakılığında, e-ticaret sitesinin yanı sıra 19 farklı şehirde mağaza açtığı, 2011 cirosunun 54 milyon liraya çıktığı görülüyor. Şirket yeni ortakla birlikte 16 farklı ilde 22 mağaza daha açmayı planlıyor.

Operasyon tarihi Aralık 2011

e-bebek.com, 2 Aralık 2011’de olağanüstü genel kurula gitti ve Erdoğmuş hisselerinin yarısını Topbaş Ailesi’ne devretti. Mahmud Muhammed Topbaş, Mustafa Latif Topbaş ve Musa Topbaş ortaklar arasına katılırken şirketin sermayesi 4.848.000 TL’ye çıkarıldı. Sermaye artırımı ile birlikte Topbaş ailesinin aldığı pay yüzde 50 oldu. Topbaş ailesinden Mustafa Topbaş’ın perakende şirketi BİM’de de yüzde 16.77 hissesi bulunuyor.

İnternetteki kullanıcı sayısı 35 milyonu aştı

* 77 milyon nüfuslu Türkiye, internet kullanıcısı tarafında 35 milyonu geçti.

* İnternet nüfusunun yüzde 70’i 34 yaşın altında.

* Türkiye Avrupa’daki 5’inci büyük internet pazarı.

* Avrupa’da Hollanda ve İngiltere’nin ardından internette en uzun vakit geçiren kullanıcılar Türkiye’de bulunuyor.

* Sosyal medyanın etkili oyuncusu olan Türk kullanıcılar Facebook’ta ilk 5 (32 milyon kullanıcı), Twitter’da ilk 10’da (5 milyon kullanıcı) yer alıyor.