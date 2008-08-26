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Bilim / Teknoloji

e-Bay'da skandal satış

Bir milyon kişinin banka bilgileri, internet sitesi e-Bay’da 44 euroya satılan eski bir bilgisayarın hard diskinden çıktı.

26 Ağustos 2008 03:00

Hesap numaraları ve imzaları dahil olmak üzere, bir milyondan fazla müşterinin banka bilgileri, internet sitesi e-Bay’da satılan bir bilgisayarın hard diskinden çıktı.

Daily Mail gazetesinin yazdığına göre, "Royal Bank of Scotland"ın (RBS) arşiv işlerini yürüten şirketin eski bir çalışanı, bir milyon müşterinin şahsi bilgilerini içeren eski bilgisayarı, bu bilgileri silmeden e-Bay’da 44 euroya sattı.
Bu data, American Express, NatWest ve RBS’nin bir milyondan fazla müşterisinin hesap ve telefon numaralarının yanı sıra imzalarını da içeriyordu.
Gazete, bilgisayarı satın alan kişinin, durumu fark edince derhal yetkililere haber verdiğini yazdı. RBS bankası yetkilileri de olayı doğruladı. İngiltere’de nisan başında da HSBC bankası, 370 bin müşterisiyle ilgili bilgileri içeren bir CD’nin kaybolduğunu açıklamış ve özür dilemişti.(AA)

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