E-5'te iki kamyon yarıştı, 20 araç birbirine girdi!

İstanbul'da D-100 Karayolu Pendik mevkisinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapatıldı.

Pendik Ankara istikametine seyir halinde giden kapalı kasa kamyonet, önündeki minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs sürücüsü bariyerlere vururken, önünde ve arkasındaki seyir halindeki araçlar da birbirine çarparak durdu.

Bir hafriyat kamyonunun da bulunduğu 16 aracın karıştığı kazada, 3 kişi yaralanırken, hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürürken, polis de çevrede güvenlik şeridi oluştu.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, araçların yan yoldan geçişleri sağlandı.

Kazaya karışan araçlar, çekiciler ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekipleri yaptıkları temizlik çalışmasının ardından, başka bir kaza meydana gelmemesi için yolda kumlama yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe açıldı.

Kazaya karışan minibüs sürücüsü İlkay Kesimci, trafiğin yavaş seyrettiğini belirterek, kapalı kasa kamyonetin arkadan hızla gelerek, kendi aracına çarptığını söyledi.

Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerle vurduğunu ifade eden Kesimci, "Zaten önüm doluydu. Benim savrulmamla birlikte hem önümdeki hem arkamdaki araçlar birbirine vurdu" dedi.

Kesimci, kamyonetin sürücüsünün de yaralandığını söyledi.