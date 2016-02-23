E-5'te beton tankeri devrildi, trafik Avcılar'a kadar kitlendi

Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton tankeri bariyerlere çarptı. Kazada tankerin kupa kısmı yan yatarken, sürücüyü yoldan geçen vatandaşlar araçtan çıkardı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir süre trafiğe kapandı. Trafik yoğunluğu Avcılar'a kadar uzandı. Kaza nedeniyle Avcılar- Topkapı arasındaki 19,5 kilometrelik mesafe 4 saat 44 dakikada geçilebiliyor.

DHA’dan Soner Hasırcıoğlu ve Erhan Tekten’in haberine göre kaza, D-100 Karayolu Ambarlar mevkiinde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyir halinde olan Fahri Uyar yönetimindeki 34 JK 3666 plakalı beton tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerin kupa kısmı yola devrilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, İtfaiye ekipleri kaza yapan araçta soğutma çalışması yaptı.

D-100 Karayolu'nda yoğunluk oluştu

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti ise trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı ise yan yoldan verilmeye başlandı. Yaklaşık 45 dakika kapalı kalan yol, aracın yol kenarına çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Ancak kaza nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk Avcılar'a kadar ulaştı.

“Lastik patladı herhalde”

Kaza yapan tanker sürücüsü Fahri Uyar, "Lastik patladı herhalde. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim" dedi. Kazayı görüp yardıma koşan Çağrı Aktın isimli bir vatandaş ise, "Biz yolda gidiyorduk. TIR'ın kaza yaptığını gördük. Bizde indik abiyi içeriden çıkardık. Sağlık ekiplerinin gelmesini bekliyoruz" dedi. İtfaiye ekipleri beton tankerini kaldırmak için olay yerine vinç çağırdı. Kaza yapan beton tankerinin kaldırılma çalışmaları devam ediyor.