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Dünya

E3 iptal edildi; Microsoft, yeni Xbox'u internet üzerinden tanıtma kararı aldı

12 Mart 2020 14:02

T24 Dış haberler

Video oyunu dünyasının en önemli konferanslarından E3'ün iptal edilmesinin ardından Microsoft, yeni oyun konsolunun internet üzerinden yapılacak bir organizasyonla tanıtacağını duyurdu.

Yeni jenerasyon oyun konsolunun tanıtılacağı 'online etkinlik' Haziran ayında düzenlenecek.

Electronic Entertainment Association, dün yaptığı açıklamayla E3'ün bu sene yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle düzenlenmeyeceğini duyurdu. Her yıl yaklaşık 65 bin kişinin katıldığı konferansı milyonlar da internet üzerinden takip ediyor. Microsoft, yeni ürünü hakkında detayları konferansta açıklamayı planlıyordu.

Kararın ardından Microsoft'un Xbox biriminin lideri Phil Spencer, ürünü tanıtmak için "internet üzerinden bir etkinlik düzenleyeceklerini" duyurdu.

 

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