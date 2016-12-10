Dzemaili MLS'in yolunu tutuyor

Montreal Impact, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olan Blerim Dzemaili'nin sezon sonunda takıma katılacağına açıkladı.

Montreal Impact'in sahibi (Bologna'nın da sahibi) Joey Saputo da kısa bir açıklama yaparken ''Dzemaili Montreal için oldukça ilgi çekici bir isimdi. Haziran'a kadar Bologna'da oynamaya devam edecek. Ardından takımımıza katılacak'' ifadelerini kullandı.

Bologna, sezon başında 30 yaşındaki İsviçreli Blerim Dzemaili'yi Galatasaray'da 1,3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Bir diğer Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba da 1.5 sene Montreal Impact forması giymişti.