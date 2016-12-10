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Spor

Dzemaili MLS'in yolunu tutuyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili, MLS ekiplerinden Montreal Impact'le sözleşme imzaladı

10 Aralık 2016 15:58

Montreal Impact, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olan Blerim Dzemaili'nin sezon sonunda takıma katılacağına açıkladı.

Montreal Impact'in sahibi (Bologna'nın da sahibi) Joey Saputo da kısa bir açıklama yaparken ''Dzemaili Montreal için oldukça ilgi çekici bir isimdi. Haziran'a kadar Bologna'da oynamaya devam edecek. Ardından takımımıza katılacak'' ifadelerini kullandı.

Bologna, sezon başında 30 yaşındaki İsviçreli Blerim Dzemaili'yi Galatasaray'da 1,3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Bir diğer Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba da 1.5 sene Montreal Impact forması giymişti.

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