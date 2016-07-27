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Spor

Dzemaili: Geçen sene beni istemeyen bir hocam vardı

İsviçreli futbolcu Dzemaili, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezondan farklı olduğunu söyledi

27 Temmuz 2016 19:36

Blerim Dzemaili, "Geçen sene beni istemeyen bir hocar vardı" sözleriyle, isim vermeden Hamza Hamzaoğlu'nu işaret etti.

Sarı-kırmızılı takımın ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Danimarka'da basın toplantısı düzenleyen Blerim Dzemaili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Blerim Dzemaili, Genoa'ya kiralandığı dönemdeki Galatasaray takımı ile geri döndüğünde bulduğu Galatasaray takımının önemli farklılık gösterdiğini söyleyerek, şöyle devam etti: "Bir haftadır buradayım ve ilk izlenimim bu şekilde. Hoca farklı, yeni oyuncular var. Takım içi havayı çok daha olumlu buldum. Çok iyi bir hocamız var ve tüm oyuncularla birebir ilgileniyor. İletişim seviyesi yüksek biri. Bu durumun da etkili olduğunu düşünüyorum. Bıraktığım ve şimdiki Galatasaray birbirinden çok farklı."

 

"Geçen sene beni istemeyen bir hocam vardı"

 

"Galatasaray'a ilk transfer olduğumda inanılmaz mutluydum. İnanılmaz kaliteli bir takıma geldiğimi, burada kariyerimi noktalayacağımı düşünüyordum." diyen sarı-kırmızılı oyuncu, "İşler istediğimiz gibi gitmedi.

Bir sakatlık yaşadım. Geçen sene beni istemeyen bir hocam vardı. Bu sene benim için yeni bir başlangıç olacak. İtalya'da ve Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansım bana güven verdi. Oradaki performansımın aynısını, hatta daha iyisini Galatasaray'da göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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