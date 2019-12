-DYP'DEN DP'YE BİRLEŞME ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, Demokratik Parti'ye (DP) birleşme çağrısı yaptı. Özaçıkgöz, yaptığı yazılı açıklamada, ''genel merkez binasını, arabaları, teşkilatları, trilyonları'' bırakarak Doğru Yol Partisi'ni tamamen sıfırdan kurduklarını kaydetti. ''Bizim misyonumuz sıfırdan yola çıkmaya ve her seferinde bu yolu iktidar ile noktalamaya alışkın bir partidir'' ifadesini kullanan Özaçıkgöz, 40 kişi ile çıktıkları yolda ilçelerle beraber 60 il teşkilatını yeniden kurduklarını, DP'nin ise ''6 ayda bir büyük kongre yapmaktan, her kongrede 'Tansu Çiller geliyor' demekten başka bir şey yapmadığını'' savundu. Her kongre öncesinde ''Sayın Tansu Çiller'in geleceği veya Çiller'in şimdi gelemeyip sonra geleceği ama şimdilik adamını genel başkan yapacağı'' şeklinde söylentiler yayıldığını öne süren Özaçıkgöz, Tansu Çiller'in ''hiçbir partinin genel başkan adayı değilim'' şeklinde açıklama yaptığını anımsattı. ''DYP veya DP'den herhangi birinin oy oranı yüzde 15'i geçmeden, cazibe merkezi haline gelmeden Çiller'in aday olmayacağını ve adını kullandırmayacağını'' ileri süren Özaçıkgöz, şunları kaydetti: ''Bunun tüm DYP, DP, ve ANAP tabanınca bilinmesi, insanların birbirlerini kandırmaması, isim ve şahsiyetlerin kötü niyetle kullanılmaması bakımından çok önemlidir. Bu itibarla, DP'deki arkadaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum; çıkış noktamız ve savunduğumuz fikirler aynıdır, ayrımız gayrımız yoktur. Türkiye, Türkiye olalı böylesine ağır bir kaosun içine hiçbir zaman düşmemiştir. Daha fazla vakit kaybetmeden gelin kucaklaşalım. DYP'yi bir kere daha iktidar yapalım ve Türkiye üzerinde oynanan bütün oyunları hep beraber bozalım.''