-DYP Genel Başkanından Bakan Bağış'a mektup ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - DYP Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, AB'nin, giriş kriterlerini düzenlediğini, ama çıkarma kriterlerini düzenlemediğini, bunun, Türkiye'yi de etkilediğini bildirdi. DYP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çetin Özaçıkgöz, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a mektup yazarak, bazı önerilerde bulundu. Mektupta, AB'nin üye ülkelere giriş için bazı kriterleri olduğunu, aday ülkenin kişi başına düşen milli gelirini, iç-dış borcunu, ülkenin genel ekonomisini, yargı sistemini incelediğini ifade eden Özaçıkgöz, inceleme sonucunda aday ülkenin AB'ye girip-giremeyeceği hakkında karar verdiğini belirtti. Aday ülke bir kez AB'ye girme hakkı kazanırsa, kendisi istemediği takdirde AB Başkanlığınca çıkarılamadığını vurgulayan Özaçıkgöz, mektubunda şu ifadelere yer verdi: ''Bu konuda bir düzenleme yapılmamış. Mesela şu anda Yunanistan iflasın eşiğinde. Yunanistan şu haliyle AB'ye giriş için müracaat etse, kabul etmek bir yana müzakerelere bile alınmaz. Ama geçmişte bir kere kabul edilmiş. Yunanistan kendisi istemediği takdirde AB kendiliğinden Yunanistan'ı birlik dışına çıkaramıyor.'' Bunun, AB'nin kuruluşundaki bir eksiklik olduğunu savunan Özaçıkgöz, şunları kaydetti: ''AB, giriş kriterlerini düzenlemiş ama çıkarma kriterlerini düzenlememiş, bu Türkiye'yi de etkiliyor. Kuruluşunda, aday ülkenin AB'ye girişi için istenen kriterlerin yanında kabul edilen ülkenin AB'de kalması için gerekli kriterlerin de belirtilmesi lazımdı. Yani AB'ye giren ülkenin AB'de devamı için de bazı kriterleri yerine getirmesi istenmelidir. Aksi durum, mesela Yunanistan örneği. AB'nin imajını zedelediği gibi Türkiye'nin de AB'ye girişini olumsuz etkiliyor. AB bu durumu süratle gözden geçirmeli, giriş-çıkış kurallarını değiştirmelidir. Hatta bu konunun ve teklifin öncülüğünü de Türkiye yapmalıdır. Bu konuda Sayın Egemen Bağış'ı göreve çağırıyorum.''