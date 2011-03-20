-DYP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEYLAN HAYATINI KAYBETTİ ANKARA (A.A) - 20.03.2011 - Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Seylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. DYP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Seylan, Etlik İhtisas Hastanesinde geçirdiği mide ameliyatı sonrasında iç kanama sebebiyle yoğun bakıma alındı. İki kez kalbi duran Seylan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Açıklamada, ''Partimizin 2007 yılında kuruluşunda, seçimlere girme yeterliliği elde etmesinde ve teşkilatlanmasında büyük emeği olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz'' ifadesine yer verildi. Seylan'ın cenazesinin, pazartesi günü Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.