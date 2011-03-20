T24 LogoT24 Logo
Politika

DYP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEYLAN HAYATINI KAYBETTİ ANKARA (A.A)

20 Mart 2011 02:26

-DYP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEYLAN HAYATINI KAYBETTİ ANKARA (A.A) - 20.03.2011 - Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Seylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. DYP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Seylan, Etlik İhtisas Hastanesinde geçirdiği mide ameliyatı sonrasında iç kanama sebebiyle yoğun bakıma alındı. İki kez kalbi duran Seylan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Açıklamada, ''Partimizin 2007 yılında kuruluşunda, seçimlere girme yeterliliği elde etmesinde ve teşkilatlanmasında büyük emeği olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz'' ifadesine yer verildi. Seylan'ın cenazesinin, pazartesi günü Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24